Blizzard lance une véritable opération séduction pour tenter de recruter plus de joueurs sur Diablo 4 avec une période de gratuité qui tombe finalement assez bien.

Diablo 4 divise les joueurs depuis sa sortie : si le titre profite d'atouts indéniables, il pèche encore par manque de contenu sur le endgame. On sent ainsi bien que Blizzard n'a pas souhaité tout proposer au sein de son titre trop rapidement, afin de faire tenir les joueurs en haleine en leur proposant du contenu au compte-goutte et au fil des saisons...

Aussi, Blizzard a lancé une petite semaine de gratuité : le titre sera jouable sur consoles et sur PC depuis la plateforme Steam jusqu'au 28 novembre prochain. Mais attention, les joueurs ne pourront évoluer que jusqu'au niveau 20...

Un niveau 20 qui devrait arriver assez vite pour les joueurs puisque la période d'essai correspond également avec la bénédiction de la mère, une opération qui permet à chaque joueur de bénéficier d'un boost de +35% d'or et d'XP, opération justement lancée pour aider les joueurs à arriver plus rapidement au niveau 100 afin de débloquer l'intégralité des points du tableau de parangon.

Cette offre est également combinée à une autre puisque le titre profite de 40% de réduction sur toutes les plateformes.