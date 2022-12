Les rumeurs disaient vrai : Blizzard était bien présent lors de la cérémonie des Game Awards et a profité de l'occasion pour lever un peu plus le voile sur Diablo 4 avec non seulement une nouvelle vidéo, mais aussi une date de sortie.

Cela fait 4 ans déjà que Blizzard a évoqué le développement de Diablo 4 et les fans de la franchise vont être ravis puisque l'éditeur a confirmé que le titre sortira bien l'année prochaine. Et conformément aux dernières rumeurs en date, Diablo IV sortira le 6 juin 2023.

Une date de sortie et des bonus de précommande

Le titre s'offre une nouvelle cinématique de présentation, et Blizzard va jusqu'à annoncer les différentes versions qui seront proposées lors du lancement, tout en précisant les bonus intégrés aux précommandes.

Ainsi, peu importe la version choisie, les joueurs pourront profiter d'un accès anticipé aux bétas ouvertes ainsi qu'à une monture Porteur de Lumière au sein du titre.

Pour les versions Deluxe et Ultimate, les joueurs auront également accès à la version complète du jeu avec 4 jours d'avance, donc à compter du 2 juin.

La version Deluxe du titre intégrera une monture supplémentaire pour le titre (Tentation), une armure de monture Carapace infernale ainsi qu'un accès au Pass saisonnier premium.

La version Ultimate proposera l'ensemble des éléments de l'édition standard et Deluxe, ainsi qu'une émote Ailes du créateur et une accélération du Pass de bataille saisonnier premium, soit 20 niveaux d'avance.