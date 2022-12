Blizzard mène actuellement une bêta test fermée de Diablo 4 auprès d'une sélection de joueurs et l'éditeur pourrait profiter de la cérémonie des Game Awards pour en dévoiler un peu plus de son jeu.

Très attendu depuis sa présentation initiale il y a 4 ans, le titre se dévoile progressivement. On sait déjà que le titre proposera un vaste monde ouvert, et qu'il inaugurera l'intégration de montures pour se déplacer plus facilement.

Diablo IV lancé en juin 2023 ?

Diablo 3 étant sorti il y a 10 ans déjà, les attentes sont grandes concernant la suite d'une des franchises les plus rentables de Blizzard. Cette nuit, Blizzard pourrait annoncer une date de sortie pour son jeu, ou plutôt confirmer celle évoquée depuis quelques heures sur la toile.

Diablo® IV ➡️ Release Date: June 5, 2023 23:00:00 (Size: 80GB) | XBOX pic.twitter.com/jop761VxDw — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 7, 2022

Initialement, le titre devait sortir en avril 2023 selon des informations rapportées par Jez Gorden de Windows Central, mais les équipes ont demandé un peu plus de temps à Blizzard pour peaufiner le titre. Désormais, on parle plutôt d'une date de lancement fixée au 5 juin 2023 pour Diablo IV, avec pour précision que le jeu devrait peser 80 Go sur Xbox.

On devrait avoir le choix entre 3 versions différentes : standard, digital Deluxe et Ultimate.