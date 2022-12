Malgré une polémique assez vive à son lancement concernant le bridage du Free to Play et le prix exorbitant nécessaire à amener son personnage au plus haut niveau d'équipement, Diablo Immortal continue de rassembler les joueurs.

Blizzard propose des mises à jour et du contenu sur un rythme assez soutenu et le studio évoque déjà la suite des événements.

Diablo Immortal : ce qu'il faut attendre du jeu mobile

Blizzard va tout d'abord se concentrer sur un élément souvent critiqué du jeu : la nécessité de jouer souvent pour boucler ses objectifs et assurer une progression à bon rythme de son personnage. Et ce n'est pas qu'une question de grind mais plutôt d'éviter de se faire trop distancer par les autres joueurs du serveur, sans quoi il devient difficile, voire impossible de trouver des activités de groupe. Si votre niveau est trop bas, il devient complexe de rejoindre d'autres joueurs pour les quêtes qui nécessitent de l'aide, et la progression est encore plus complexe.

Un système de boost de parangon est à l'étude et le loot d'équipements légendaires pourrait être débridé et augmenté drastiquement pour les joueurs de faible niveau, et ce, jusqu'à ce qu'ils rattrapent la moyenne du serveur sur lequel ils sont.

En marge de ces aménagements visant à lisser le niveau des joueurs, Diablo Immortal devrait accueillir une nouvelle zone. Pour les joueurs les plus expérimentés ayant déjà découvert toute la carte, l'ennui n'est pas loin. De fait, Blizzard a officiellement annoncé qu'une nouvelle zone de jeu, baptisée Stormpoint, était prévue et qu'elle intégrerait la map prochainement. Elle pourrait arriver lors de la prochaine saison du titre et pourrait étendre la quête principale du jeu tout en étant normalement explorable.

Du nouveau aussi sur Diablo IV et Diablo II Resurrected

Dans le même temps, Blizzard n'oublie pas Diablo 4 : le titre poursuit sa béta fermée et pourrait apparaitre plus en détail lors des Game Awards la semaine prochaine. D'ailleurs le compte Twitter du jeu n'a pas manqué de faire un peu de teasing en publiant un message assez évocateur : Lilith arrive !

Enfin du côté de Diablo II Resurrected, la saison II a été lancée la semaine dernière. Le titre reprend le jeu d'origine avec un remaniement graphique et quelques nouvelles mécaniques. Considéré comme le meilleur épisode de la saga, il est aussi bien plus technique.

La saison 2 classée est l'occasion de reprendre un personnage de zéro et d'aller se confronter aux Zones de Terreur. Ces zones s'activent toutes les heures via des secousses sismiques déclenchées par le Seigneur de la Destruction, elles apparaissent dans des zones spécifiques de la carte.

Dans ces zones, les ennemis bénéficient de caractéristiques renforcées, il ne faudra donc pas oublier de bien s'équiper ou d'acheter des runes D2R avant d'y pénétrer pour s'assurer de survivre. Les ennemis s'adaptent au niveau du joueur et affichent systématiquement au moins 2 niveaux de plus que lui, mais en contrepartie, les butins ont été révisés à la hausse également.

Reste que pour accéder à ces nouveaux challenges, il faudra au préalable avoir vaincu Baal.