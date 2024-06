Pour son programme Self Service Repair de réparation en libre-service (ou par soi-même), Apple annonce le déploiement en France et plus globalement en Europe de son outil logiciel Diagnostics.

" Au même titre que les Centres de Services Agréés Apple et les fournisseurs de services de réparation indépendants, l'outil permet de tester les appareils pour s'assurer du bon fonctionnement et des performances optimales des pièces, et d'identifier celles susceptibles de nécessiter une réparation ", écrit Apple.

Sont pris en charge les iPhone, les ordinateurs Mac, ainsi que le moniteur Studio Display. L'outil logiciel avait initialement été lancé aux États-Unis en 2023.

Disponible, mais attention...

Pour Diagnostics et l'ouverture d'une session, Apple indique que les appareils doivent être équipés au minimum d'iOS 17.0 et de macOS Sonoma 14.1.

" Les suites de diagnostics Apple Diagnostics pour Self Service Repair sont destinées aux utilisateurs qui possèdent les connaissances et l'expérience nécessaires pour réparer des appareils Apple ", prévient le groupe de Cupertino.

Avec un iPhone à tester, il doit être placé en mode Diagnostics et l'outil est lancé sur un appareil secondaire. Les tests comprennent l'inspection des ressources, la recherche d'anomalies de pixels sur l'écran, les gestes tactiles, la qualité d'images de l'appareil photo, les capteurs de Face ID, l'audio...