Depuis l'année dernière, Apple propose le programme Self Service Repair dans plusieurs pays*, dont la France et la Belgique. Il s'adresse à des personnes qui sont à l'aise et suffisamment expérimentées dans la réparation d'appareils électroniques.

Avec plusieurs centaines de pièces détachées, des outils et des manuels de réparation, cette réparation en libre-service a d'abord ciblé les modèles iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE (3e génération), les ordinateurs portables MacBook Air et Pro avec puce Apple M1.

Apple annonce qu'à partir d'aujourd'hui, la gamme iPhone 14 et de nouveaux modèles de MacBook avec puces M2, M2 Pro et M2 Max (MacBook Air 13 pouces et MacBook Pro) s'ajoutent à la liste. Rappelons que ce sont les mêmes éléments que ceux utilisés dans les Apple Store et les Centres de Services Agréés Apple qui sont mis à disposition.

Une contrainte en moins

Dans le même temps, la réparation par soi-même s'étoffe pour la gamme iPhone 12 et iPhone 13, ainsi que les ordinateurs Mac avec puce M1 en prenant en compte la caméra True Depth et le haut-parleur supérieur. En outre, l'utilisation du processus Configuration du système pour les réparations d'iPhone (écran, batterie, appareil photo…) est simplifiée.

" Pour lancer la suite Configuration du système, il suffira désormais aux utilisateurs de Self Service Repair de mettre leur appareil en mode Diagnostic et de suivre les indications à l'écran. Ils n'auront ainsi plus besoin de contacter l'équipe d'assistance pour finaliser leurs réparations, même si celle-ci se tiendra évidemment à leur disposition si besoin ", explique Apple.

Après une réparation, cette étape consiste essentiellement à authentifier les pièces Apple, mettre à jour le firmware et calibrer les pièces pour les performances attendues.

Déconseillé pour la majorité des personnes

Dans sa communication, Apple vante des réparations plus accessibles et une contribution à la longévité des produits. Pour autant, toutes les mains ne sont pas expertes et le même conseil pour le commun des utilisateurs demeure.

" Le recours à un service de réparation professionnel faisant intervenir des équipes techniques certifiées qui utilisent des pièces détachées d'origine Apple reste le moyen le plus sûr et le plus fiable d'obtenir une réparation. "

En début de semaine, Samsung a étendu son programme similaire Self-Repair à plusieurs pays en Europe, comme la France et la Belgique. Il avait d'abord été lancé aux États-Unis l'année dernière et concerne les réparations sur les séries Galaxy S20, S21 et S22, ainsi que le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 pour certains pays.

* Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni et Suède.