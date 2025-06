On croyait connaître les dinosaures à long cou. Des géants paisibles qui broutaient la cime des arbres. Pourtant, leur histoire familiale reste pleine de mystères. Une découverte en Chine, celle d'un crâne exceptionnellement conservé, vient de révéler un nouveau cousin qui pourrait bien rebattre les cartes de l'évolution des plus grands animaux que la Terre ait jamais portés.

Quelle est cette nouvelle espèce de dinosaure ?

Son nom est Jinchuanloong niedu. C'est une nouvelle espèce de dinosaure herbivore à long cou qui vivait il y a environ 165 millions d'années, au Jurassique moyen. Le fossile a été mis au jour dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine. L'analyse des ossements indique que l'individu retrouvé mesurait une dizaine de mètres de long. Il s'agissait cependant d'un jeune, un adulte de l'espèce était donc probablement plus imposant.

Pourquoi cette découverte est-elle si exceptionnelle ?

La raison est simple : les paléontologues ont retrouvé un crâne presque complet, avec sa mâchoire. C'est une trouvaille d'une rareté inouïe. Les crânes de ces dinosaures, très fragiles, sont généralement retrouvés en mille morceaux. Disposer d'un spécimen aussi bien préservé est un petit miracle pour la science. Il offre une occasion unique de comprendre en détail comment la tête de ces animaux était faite, comment ils se nourrissaient et comment leurs sens fonctionnaient. L'analyse de ce crâne révèle d'ailleurs un mélange de caractéristiques primitives et d'autres plus évoluées.

Qu'est-ce que ce fossile change pour la science ?

Ce nouveau dinosaure n'est pas juste une espèce de plus sur la liste. Il est considéré par les chercheurs comme un potentiel "chaînon manquant". Il se situe à une période charnière, le Jurassique moyen, juste avant que les sauropodes ne deviennent les géants que l'on connaît tous, comme le Brachiosaure. Jinchuanloong niedu vient donc combler un vide dans l'arbre généalogique de cette famille emblématique. Il prouve également que l'Asie de l'Est abritait une diversité de ces animaux bien plus grande qu'on ne le pensait, à une époque clé de leur diversification.

Les réponses à vos questions

Était-ce un grand dinosaure ?

Le spécimen retrouvé mesurait environ 10 mètres de long. C'est déjà grand, mais l'analyse de ses vertèbres suggère qu'il n'avait pas atteint sa taille adulte. Un Jinchuanloong niedu adulte était donc certainement plus grand, même s'il n'atteignait probablement pas la taille des géants de la fin du Jurassique.

Qui a fait cette découverte ?

La découverte et l'étude ont été menées par une équipe de paléontologues de l'Université des géosciences de Chine. Leurs travaux ont été validés et publiés dans la très sérieuse revue scientifique internationale Scientific Reports.

Que nous apprend ce fossile de plus ?

Au-delà d'être une nouvelle espèce, ce fossile est le plus ancien sauropode jamais découvert dans la province du Gansu en Chine. Chaque découverte de ce type est comme une nouvelle pièce d'un immense puzzle qui aide les scientifiques à reconstituer l'histoire de la vie sur notre planète.