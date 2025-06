On pensait tout savoir sur le T-Rex, le roi incontesté des dinosaures. Mais son histoire familiale vient d'être totalement bouleversée. Et le secret ne vient pas d'une nouvelle fouille spectaculaire, mais d'un simple tiroir de musée. Des os, qui y dormaient depuis 50 ans sous une mauvaise identité, viennent de révéler l'existence d'un tout nouvel ancêtre du tyran des lézards.

Qui est ce "prince des dragons", nouvel ancêtre du T-Rex ?

Son nom est Khankhuuluu mongoliensis, ce qui signifie "prince des dragons de Mongolie". Un nom bien choisi. Il n'était pas encore le "roi", mais il faisait déjà partie de la lignée royale. Ce n'était pas un colosse. Il avait la taille d'un cheval, pesant environ 750 kg. Ce n'était pas un broyeur d'os comme son célèbre descendant. C'était un prédateur de taille moyenne, un chasseur rapide et agile, doté de longues pattes. Son crâne, long et peu profond, et les petites cornes au-dessus de ses yeux le distinguent clairement du T-Rex.

Comment cette découverte a-t-elle pu passer inaperçue pendant 50 ans ?

C'est une histoire incroyable. Les fossiles de ce dinosaure ont été découverts en Mongolie dans les années 1970. À l'époque, ils ont été rapidement attribués à une autre espèce déjà connue, l'Alectrosaurus. Une erreur d'aiguillage qui a duré un demi-siècle. Il a fallu attendre 2023 pour que Jared Voris, un chercheur de l'Université de Calgary, réexamine ces os. Avec un œil neuf et des connaissances modernes, il a immédiatement repéré des caractéristiques uniques au niveau du crâne et des pattes. L'erreur était corrigée, et une nouvelle espèce était née.

En quoi cette découverte réécrit-elle l'histoire du T-Rex ?

Elle change presque tout. Jusqu'ici, l'origine des grands tyrannosaures était floue. Cette découverte apporte une preuve solide : la dynastie du T-Rex a commencé en Asie. Un animal comme le Khankhuuluu, ou un de ses proches cousins, aurait migré d'Asie vers l'Amérique du Nord il y a environ 85 millions d'années, en traversant un pont de terre. Une fois sur ce nouveau continent, sans concurrence, ses descendants ont pu évoluer, grandir, et se spécialiser pour devenir les super-prédateurs que l'on connaît. Cette migration est l'événement qui a tout déclenché. Le "prince" a quitté ses terres pour que ses héritiers deviennent des "rois".

Les réponses à vos questions



Que signifie Khankhuuluu mongoliensis ?

C'est un nom qui signifie "prince des dragons de Mongolie". "Prince" car il arrive chronologiquement avant le "roi" (le Tyrannosaurus Rex), et "dragon" ("loong") est un terme souvent utilisé pour les découvertes de fossiles impressionnants en Asie, et particulièrement en Mongolie.

Où les fossiles ont-ils été trouvés ?

Les ossements ont été collectés au début des années 1970 dans la Formation de Bayanshiree, une région située dans le désert de Gobi en Mongolie, un site extrêmement riche en fossiles de la fin du Crétacé.

Qui a mené cette nouvelle étude ?

L'étude a été publiée dans la prestigieuse revue Nature par une équipe internationale. Elle a été dirigée par les chercheurs canadiens Jared Voris et Dr. Darla Zelenitsky, tous deux de l'University of Calgary.