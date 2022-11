Avec des disques SSD NVMe et dans le but de réduire les temps de chargement, la technologie DirectStorage a d'abord fait ses débuts pour les consoles de jeu Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft, en tirant parti de leur architecture Xbox Velocity.

Le propos général avec DirectStorage est d'envoyer les données de jeu du support de stockage vers le GPU DirectX 12, sans passer par l'étape de traitement de décompression des données par le CPU. En début d'année, l'API DirectStorage a été introduite pour Windows 10 et Windows 11 dans le cadre d'une intégration partielle.

Microsoft annonce que la version 1.1 de DirectStorage est désormais disponible pour les développeurs. Les jeux DirectStorage fonctionneront à la fois sur Windows 10 et Windows 11, même si des optimisations supplémentaires concerneront seulement les PC avec Windows 11.

Décompression GPU et GDflate

Les GPU DirectX 12 et avec Shader Model 6.0 (langage de programmation de shaders de haut niveau) seront en mesure de prendre en charge DirectStorage 1.1. L'annonce principale concerne la gestion du processus de décompression des données par le GPU.

" Généralement, le travail de décompression est effectué sur le CPU parce que les formats de compression ont historiquement été optimisés pour les CPU uniquement. Nous proposons une méthode alternative dans DirectStorage 1.1 en déplaçant la décompression des ressources de jeu vers le GPU, ce que l'on appelle la décompression GPU ", écrit Microsoft dans un billet de blog.

Avec DirectStorage 1.1, Microsoft s'appuie sur un nouveau format de compression des données GDflate mis au point par Nvidia. La promesse est un contenu plus riche et des temps de chargement plus courts, sans avoir à augmenter la taille du téléchargement du fichier.

GPU avec GDeflate (0,8 s) vs CPU avec Zlib (2,36 s)

Il faudra s'armer de patience

Le support de DirectStorage 1.1 est de la partie pour les dernières versions des pilotes graphiques de Nvidia et Intel (Arc), et avec des optimisations personnalisées. AMD est également sur le coup. Pour autant, la balle est dans le camp des développeurs qui devront modifier leurs jeux afin d'exploiter DirectStorage 1.1.

L'attente pourrait être longue à ce niveau, d'autant qu'il n'y a pas eu de concrétisation avec DirectStorage 1.0. La décompression GPU changera peut-être la donne. De type action-RPG, Forspoken de Square Enix est censé être le premier gros titre à prendre en charge DirecStorage.

La sortie de Forspoken sur Windows (et console de jeu PlayStaion 5) a déjà été reportée à plusieurs reprises. Elle est actuellement prévue pour le 24 janvier 2023.