La console de jeux Sony PS5 est difficile à trouver dans le commerce tant elle est soumise aux ruptures de stock régulières mais il faut ensuite pouvoir lui trouver une place dans le foyer.

La bête est relativement imposante pour loger ses composants intenres et nécessite un peu d'espace pour évacuer sa chaleur. Sony avait assumé ce choix au lancement de la console en soulignant la nécessité de laisser de l'espace aux composants et d'éviter leur surchauffe.

Des spécialistes du DIY (Do It Yourself) ont déjà démontré qu'il était possible de rendre la Playstation 5 plus compacte au moins officieusement. De son côté, Sony vient de lancer une version révisée de la PS5 avec SoC AMD Oberon Plus mais les évolutions sont internes mais l'esthétique reste la même.

Enfin une PS5 Slim ?

selon The Leak, une PS5 Slim, objet de diverses rumeurs ces dernières années, est bien en cours de développement et va connaître une évolution du design permettant de rendre la console plus compacte.

La source affirme que la taille des composants internes sera réduite (die-shrink) permettant de réduire l'encombrement, de fonctionner à une tension plus basse et de moins chauffer.

Plus compacte et légère, la future console doit permettre à Sony de réduire ses coûts de production mais aussi de transport. A l'heure de la crise énergétique et du prix grandissant du transport des marchandises, ce serait un moyen pour tenir les prix de la console.

Relancer les ventes

La même source suggère que cette PS5 Slim (mais cette dénomination sera-t-elle vraiment utilisée par Sony) sera mise en production durant le deuxième trimestre 2023 avant d'être lancée durant le troisième trimestre l'an prochain.

Conservera-t-elle son lecteur de disque ou sera-t-il proposé en version détachable ? Ce serait peut-être le vrai secret du nouveau design plus compact.

Une version Slim pourrait être par ailleurs une option bienvenue pour relancer les ventes de la PS5 après trois années de commercialisation et beaucoup de difficultés pour la distribuer.