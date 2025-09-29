Visualisez-vous en train de déambuler à Disneyland, formulant une interrogation à haute voix et obtenant immédiatement une réponse, sans avoir à sortir votre mobile de votre poche. C'est l'engagement d'une expérimentation conduite par les équipes techniques de Disney en collaboration avec Meta.

En tirant parti des dernières innovations des lunettes connectées Ray-Ban, les deux entreprises de premier plan examinent l'avenir de l'expérience utilisateur : un assistant personnel alimenté par l'intelligence artificielle, constamment à portée de vue.

Comment ce guide virtuel se met-il concrètement en action ?

L'idée se base sur l'innovant kit de développement de Meta pour ses lunettes intelligentes, qui permet aux applications d'accéder à la caméra, aux micros et aux haut-parleurs. Dans une vidéo explicative, un utilisateur portant les Ray-Ban Meta pose des questions à l'assistant numérique concernant son environnement. Le système, apte à examiner ce que l'individu perçoit et écoute, réagit avec une pertinence impressionnante :





Orientation et renseignements : « Quel est ce bateau et comment puis-je y embarquer ? » L'intelligence artificielle reconnaît le Mark Twain River Boat et signale la jetée.

« Quel est ce bateau et comment puis-je y embarquer ? » L'intelligence artificielle reconnaît le Mark Twain River Boat et signale la jetée. Soutien sur mesure : L'assistant est capable de localiser un en-cas sans gluten à proximité ou de déterminer si une attraction convient à un enfant d'un âge spécifique.

L'assistant est capable de localiser un en-cas sans gluten à proximité ou de déterminer si une attraction convient à un enfant d'un âge spécifique. Alertes anticipées : L'intelligence artificielle peut également agir de manière proactive, en informant par exemple qu'une attraction a un temps d'attente court ou qu'un personnage comme Winnie l'Ourson se trouve près de vous pour une séance photo.

Est-ce que les applications mobiles touchent à leur fin dans les parcs d'attractions ?

Il s'agit indubitablement de l'objectif à long terme. Cette technologie a pour but de concevoir une expérience plus lisse et moins perturbante. Fini le temps passé à manipuler son smartphone pour vérifier les cartes ou les délais d'attente, ce qui nuisait à l'immersion.

L'information est naturellement et contextuellement présentée au visiteur grâce à un guide virtuel embarqué dans les lunettes. C'est une progression dans la tactique de Disney, qui a constamment été à l'avant-garde de l'intégration technologique, allant des bracelets intelligents MagicBand aux animatroniques de dernière génération. Le concept consiste à rendre la technologie imperceptible afin de mieux mettre en valeur la « magie ».

Quand cette technologie sera-t-elle testée dans les parcs ?

Pas pour le moment. Disney et Meta soulignent que c'est un « prototype » et un « aperçu du futur », sans aucune date de sortie prévue. Il est vrai que les obstacles techniques demeurent considérables.

L'enjeu majeur est la fiabilité du réseau Wi-Fi dans un parc surpeuplé, essentielle pour assurer des réponses promptes de l'intelligence artificielle. En outre, le coût des lunettes (approximativement 800€) et les préoccupations relatives à la confidentialité des données recueillies constituent des obstacles majeurs à une mise en œuvre à grande échelle. Actuellement, c'est essentiellement une démonstration technologique qui esquisse nettement les contours de l'expérience des parcs d'attractions du futur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette technologie sera-t-elle accessible dans les parcs Disneyland Paris ?

On ne peut pas encore le dire. L'expérimentation a été réalisée dans le cadre des parcs aux États-Unis. Si jamais le projet voit le jour, son expansion à l'échelle mondiale, y compris à Disneyland Paris, sera conditionnée par plusieurs éléments, tels que les infrastructures locales de réseau et les lois sur la protection des données en Europe.

De quelle manière les lunettes affichent-elles les données ?

Les Ray-Ban Meta de seconde génération ne disposent pas d'un affichage projeté dans les verres, contrairement à des lunettes de réalité augmentée. L'interaction s'effectue majoritairement par le son (questions posées via les microphones, réponses fournies via les haut-parleurs intégrés). Une petite diode de notification dans le coin de la monture peut s'allumer pour indiquer une information, néanmoins, il n'y a pas d'affichage visuel superposé à la réalité.

Est-ce que les informations privées des visiteurs seront rassemblées ?

Oui, sans aucun doute. À l'instar des applications mobiles actuelles, un système de ce type rassemblerait des informations concernant les déplacements, les centres d'intérêt ainsi que les interrogations des utilisateurs afin d'adapter l'expérience à chacun. Si cette technologie devait être mise en œuvre à grande échelle, les problématiques liées à la transparence, au consentement et à l'exploitation de ces données deviendraient cruciales.