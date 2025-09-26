Baptisé Vibes, Meta présente un nouveau fil de vidéos courtes qui est accessible depuis l'application Meta AI et le site web meta.ai. Il est complètement consacré aux contenus générés par l'intelligence artificielle.

La plateforme permet aux utilisateurs de parcourir un flux de vidéos IA créées par d'autres et qui se personnalise avec le temps grâce à un algorithme. Il est possible de créer ses propres vidéos ou de remixer une vidéo existante du fil pour se l'approprier.

Davantage une expérimentation

Meta met à disposition des outils pour ajouter des visuels, de la musique et ajuster les styles avant publication. Les créations peuvent ensuite être postées sur le fil Vibes, envoyées en message direct ou partagées sur les Stories et Reels d'Instagram et de Facebook.

Patron de Meta, Mark Zuckerberg présente Vibes comme un " aperçu des nouvelles orientations que nous explorons pour nos produits ", en soulignant que " Meta Superintelligence Labs est encore en train de mettre au point nos nouveaux modèles ".

Pour la phase de lancement de Vibes, Meta ne s'appuie pas uniquement sur ses propres modèles. Il est souligné une collaboration avec Midjourney et Black Forest Labs.

Une bouillie d'IA ?

Le lancement de Vibes a suscité des réactions négatives de la part d'utilisateurs, beaucoup qualifiant ces contenus de " AI slop ". Sous l'annonce de Mark Zuckerberg, des commentaires comme " personne ne veut de ça " illustrent un certain scepticisme.