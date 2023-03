La division consacrée au métavers de The Walt Disney Company n'est plus. Elle a été démantelée dans le cadre des licenciements massifs annoncés en début d'année et qui vont toucher 7 000 personnes. Une première vague de suppressions de postes vient de commencer.

Pour le développement de ses stratégies autour du métavers, le groupe américain de divertissement avait mis en place une petite division d'une cinquantaine de personnes. L'ambition affichée était de créer " un paradigme entièrement nouveau pour la manière dont les publics vivent et s'engagent dans nos histoires. "

Le métavers était alors imaginé comme " la prochaine grande frontière de la narration " et " l'endroit idéal pour l'innovation ", sans toutefois faire allusion à la prochaine plateforme informatique à la manière de Meta.

Disney ferme ses portes au métavers

C'est le retour au temps présent pour Disney et au rude contexte économique. Son plan de restructuration vise des économies de l'ordre de 5,5 milliards de dollars et la quête du métavers n'entre manifestement plus dans ses priorités.

Le signal envoyé pour le devenir du métavers - qui reste encore largement à définir - est évidemment inquiétant. Pour le groupe Meta, qui était le promoteur zélé de ce concept, le métavers s'envisage toujours sur un effort à long terme.

La priorité du moment est revenue à l'intelligence artificielle depuis que l'IA générative est plus amplement sortie des laboratoires et a été placée entre les mains des utilisateurs, notamment sous l'impulsion d'OpenAI avec ChatGPT.

Objectif rentabilité pour Disney+

Le groupe Disney mise toujours sur son activité de streaming, et principalement avec Disney+ à l'échelle mondiale. Pour autant, Disney+ a creusé ses pertes. Des efforts vont être déployés afin d'atteindre la rentabilité du service d'ici septembre 2024.

En particulier, la stratégie tarifaire devrait être ajustée. Bientôt une hausse du prix de Disney+ en France ?