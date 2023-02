C'est une première pour Disney+. Depuis son lancement fin 2019, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement avait jusqu'à présent connu une croissance rapide à chaque trimestre pour son nombre d'abonnés. Sur les trois derniers mois de 2022, cela n'a pas été le cas.

Au 31 décembre 2022, Disney+ compte 161,8 millions d'abonnés dans le monde, contre 164,2 millions au 1er octobre 2022. C'est ainsi une perte de 2,4 millions d'abonnés, même si le nombre d'abonnés aux États-Unis et au Canada a progressé de 200 000.

Rappelons qu'en décembre dernier, c'est aux États-Unis qu'un abonnement Disney+ avec publicité a été introduit à partir de 7,99 $ par mois. L'arrivée de Disney+ Basic a aussi eu pour conséquence de relever le tarif de l'abonnement sans pub et dit premium à 10,99 $ par mois.

Objectif rentabilité pour Disney+

Sur le précédent trimestre, Disney+ avait enregistré une progression de 12,1 millions d'abonnés. Pour Bob Iger, le patron de The Walt Disney Company, Disney+ a connu une " ascension fulgurante " et son déploiement a été une réussite. Pour autant, il a effectué son retour aux commandes du groupe en novembre afin de remplacer Bob Chapek et alors que Disney+ avait creusé ses pertes.

" Il est maintenant temps pour une autre transformation, pour rationaliser notre activité enviable de streaming et la placer sur la voie d'une croissance durable et de la rentabilité. " L'objectif est que Disney+ devienne rentable d'ici la fin de l'exercice 2024 décalé du groupe, soit avant septembre 2024.

Cet effort passera par un ajustement de la stratégie tarifaire, un équilibre entre du contenu mondial et local en fonction des marchés, tout en mettant davantage l'accent sur les marques et franchises principales du groupe.

Un plan social annoncé

Le streaming reste la priorité du groupe américain qui annonce par ailleurs une réduction de ses effectifs. Des licenciements vont toucher environ 7 000 personnes, sans précision sur les divisions de The Walt Disney Company qui seront directement concernées.

" Bien que cela soit nécessaire pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, je ne prends pas cette décision à la légère. […] Du côté du contenu, nous prévoyons de réaliser des économies de l'ordre de 3 milliards de dollars au cours des prochaines années, à l'exception du sport ", a déclaré Bob Iger.