Alors que son idylle avec Canal+ prend fin, le groupe Disney se trouve un nouveau distributeur en France. Le choix s'est porté sur Orange qui annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution avec The Walt Disney Company. « Cet accord renforce l'accès aux contenus Disney en France et enrichit l'offre de divertissement pour les abonnés de la TV d'Orange. »

À partir du 2 janvier prochain, les clients TV d'Orange auront accès aux chaînes Disney Channel et National Geographic depuis leur décodeur ou l'application TV d'Orange. Ils auront en outre la possibilité de souscrire à Disney+ dans des conditions privilégiées.

Pour les abonnés à l'offre Livebox Max d'Orange, c'est une remise de 5 € à vie en souscrivant à Disney+. Ce n'est cependant pas une nouveauté avec Livebox Max qui propose aussi des réductions cumulables pour Netflix et Max. Les abonnés des autres offres et clients TV auront droit au premier mois offert pour découvrir Disney+.

Pour la vidéo à la demande d'Orange

Un autre aspect important de l'accord concerne l'accès aux films Disney dans un délai de quatre mois après leur sortie en salles sur le service VOD d'Orange.

« Orange proposera à travers son offre VOD transactionnelle les dernières sorties cinéma des studios du groupe Disney (Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, and Searchlight Pictures) via le service VOD d'Orange. »

Présidente de The Walt Disney Company France, Hélène Etzi résume dans un communiqué : « Grâce à ces accords stratégiques, les abonnés pourront profiter de nos contenus à travers 3 modes d'accès simples et complémentaires : Disney+, nos chaînes phares Disney Channel et National Geographic et le service VOD. »

Canal+ a perdu une première fenêtre de diffusion

Rappelons que le non-renouvellement du partenariat entre Canal+ et Disney a aussi pour conséquence que les abonnés Canal+ ne bénéficieront plus des nouveaux films Disney dans un délai de 6 mois après une sortie dans les salles de cinéma.