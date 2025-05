Le groupe Disney publie ses résultats couvrant les trois premiers mois de cette année. Le nombre d'abonnés Disney+ dans le monde atteint 126 millions, ce qui représente 1,4 million d'abonnés supplémentaires par rapport au trimestre précédent.

La progression de 1 % paraît faible, mais c'est une surprise. Initialement et suite à une augmentation des tarifs, Disney avait anticipé une légère baisse pour début 2025. Qui plus est, Disney+ avait perdu 700 000 abonnés sur les trois derniers mois de 2024.

Le retour à la croissance d'abonnés est porté par les États-Unis et le Canada qui enregistrent un gain d'un million d'abonnés à 57,8 millions (+2 %). Le nombre d'abonnés Disney+ et Hulu est en outre en hausse de 2,5 millions et atteint 180,7 millions.

Des revenus en hausse malgré des vents contraires

Le revenu mensuel moyen par abonné payant de Disney+ est passé de 7,19 $ à 7,52 $ sur le marché international (hors États-Unis et Canada). La hausse de 5 % est expliquée par un changement dans la composition des abonnés et une augmentation des prix des abonnements dans certains pays. Néanmoins, la croissance a été en partie réduite par des effets de change défavorables.

Aux États-Unis et au Canada, le revenu mensuel moyen par abonné payant de Disney+ augmente de 1 % à 8,06 $. La hausse des tarifs des abonnements a joué, mais la croissance a été partiellement freinée par une baisse des revenus publicitaires pour le forfait avec pub.

Rappelons qu'en France, le recrutement d'abonnés Disney+ a été agressif en début d'année par l'entremise d'une offre promotionnelle proposant le forfait Standard avec pub au prix de 1,99 € par mois pendant un an.