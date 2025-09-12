Ce n'était pas une coquille. La grosse promotion de rentrée proposée par Disney+ pour ses différents forfaits est annonciatrice d'une prochaine hausse tarifaire.

À l'issue de l'offre promotionnelle d'une durée de 3 mois, il est stipulé que l'abonnement Disney+ sera automatiquement renouvelé au tarif mensuel correspondant en vigueur, soit à partir de 6,99 € par mois dans le cadre du forfait Standard avec pub… qui est pourtant actuellement à 5,99 € par mois.

La même logique est appliquée pour le forfait Standard de Disney+ qui sera au tarif de 10,99 € par mois (9,99 € par mois actuellement ; hors promotion), tandis que le forfait Premium sera à 15,99 € par mois (au lieu de 13,99 € par mois).

Les abonnements annuels épargnés pour le moment

Repéré par iGeneration, ce petit manège à la saveur amère n'a pas encore fait l'objet d'une notification auprès des abonnés actuels de Disney+. Peu probable toutefois qu'ils y échapperont. La question en suspens est plutôt de savoir quand exactement.

A priori, le seul motif de soulagement est que la hausse tarifaire ne concernera pas les abonnements à l'année, avec toujours Disney+ Standard à 99,99 € et Disney+ Premium à 139,90 €. En rappelant qu'il n'y a pas d'abonnement annuel pour Disney+ Standard avec pub.

Pour les formules mensuelles, les augmentations de prix à attendre sont ainsi de +17 % pour Disney+ Standard avec pub, +10 % pour Disney+ Standard et +14 % pour Disney+ Premium.