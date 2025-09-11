En début d'année, Disney+ avait frappé fort en proposant le forfait Standard avec pub au tarif de 1,99 € par mois pendant un an. Disney+ récidive en cette fin d'été et début d'automne avec une nouvelle promotion qui prend une forme différente.

Cette fois-ci, tous les forfaits sont concernés et donc pas uniquement l'abonnement avec pub. Pendant une durée de 3 mois, des réductions allant de 30 % à 50 % sur le tarif mensuel sont appliquées. Une promotion valable à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 27 septembre prochain.

La promotion est réservée aux nouveaux abonnés Disney+, ainsi qu'aux anciens utilisateurs éligibles dont l'abonnement est actuellement inactif et qui souhaitent se réabonner. À la fin de la période promotionnelle de 3 mois, l'abonnement Disney+ sera automatiquement renouvelé au tarif mensuel correspondant en vigueur.

La plus grosse ristourne pour Disney+ avec pub

Le temps de l'offre promotionnelle, le forfait Disney+ Premium passe de 13,99 € par mois à 9,99 € par mois (-30%), le forfait Disney+ Standard passe de 9,99 € par mois à 5,99 € par mois (-40%) et le forfait Disney+ avec pub par de 5,99 € par mois à 2,99 € par mois (-50 %).

Le forfait Standard avec pub de Disney+ est en qualité 1080p Full HD et pour deux appareils en simultané. Il fait l'impasse sur les téléchargements et ne propose pas la qualité audio Dolby Atmos qui est exclusive au forfait Disney+ Premium (4K HDR).

À souligner aussi que si Disney+ Standard (1080p Full HD) est pour deux appareils en simultané, c'est le double avec Disney+ Premium.

Le partage de compte payant

Rappelons que depuis cet été, Disney+ a déployé en France la chasse au partage de compte en dehors du foyer en lançant son option de l'Abonné supplémentaire.

Le coût de l'Abonné supplémentaire varie sensiblement en fonction du type de forfait. Un surcoût de 4,99 € par mois pour le forfait Disney+ Standard avec pub et de 5,99 € par mois avec Disney+ Standard et Disney+ Premium.