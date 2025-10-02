C'était attendu et il n'y aura donc pas d'échappatoire. La fin de la promotion de rentrée pour Disney+ laisse sa place à une hausse tarifaire pour l'ensemble des forfaits du service de vidéo à la demande par abonnement. Pas d'exception pour le forfait avec la publicité.

Le forfait Standard avec pub passe ainsi de 5,99 € par mois à 6,99 € par mois, tandis que le forfait Standard de Disney+ grimpe de 9,99 € par mois à 10,99 € par mois. Quant au forfait Premium, c'est une hausse de 2 € à 15,99 € par mois. Respectivement, les hausses tarifaires sont de 17 %, 10 % et 14 %.

Les abonnements annuels également touchés

La hausse tarifaire touche aussi les abonnements à l'année qui semblaient pourtant devoir être épargnés. Il s'agissait sans doute d'une erreur d'affichage à l'époque.

L'abonnement annuel à Disney+ Standard passe de 99,90 € à 109,90 € (+10 %), et celui de Disney+ Premium passe de 139,90 € à 159,90 € (+14 %).

L'exception est pour Disney+ Standard avec pub... tout simplement parce qu'il n'existe pas d'abonnement annuel pour ce forfait.

Pour les nouveaux et anciens abonnés

Dans l'immédiat, les tarifs revus à la hausse concernent les nouveaux abonnements mensuels et annuels à compter du 30 septembre 2025.

" Si vous avez souscrit un abonnement Disney+ mensuel avant le 30 septembre 2025, le nouveau tarif apparaîtra sur votre cycle de facturation à compter du 4 novembre 2025, sauf si vous résiliez votre abonnement avant ", indique Disney+.

" Si vous avez souscrit un abonnement Disney+ annuel avant le 30 septembre 2025, le nouveau tarif apparaîtra sur votre cycle de facturation à compter du 25 novembre 2025, sauf si vous résiliez votre abonnement avant. "