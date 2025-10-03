The Walt Disney Company présente une mise à jour pour sa plateforme de streaming. À compter du 8 octobre, Hulu deviendra la marque mondiale de divertissement général sur Disney+, remplaçant ainsi la section Star dans les marchés internationaux.

Ce changement intervient après la finalisation de l'acquisition de Hulu et s'accompagne d'une refonte progressive de l'application visant à créer une " expérience d'application unifiée " pour l'année prochaine.

Des changements pour la navigation

La principale nouveauté est l'introduction d'une nouvelle barre de navigation en haut de la page d'accueil. L'onglet " Pour Vous " devient l'écran par défaut, proposant des contenus basés sur un algorithme de recommandation amélioré.

Des onglets dédiés pour Disney+, Hulu et ESPN (en fonction des pays) permettront d'explorer plus facilement chaque catalogue. De plus, un " Live hub " a été ajouté à la navigation verticale pour un accès direct aux actualités, sport et événements en direct.

Une expérience utilisateur personnalisée

Disney met l'accent sur la personnalisation pour aider les utilisateurs à découvrir des contenus pertinents. Le groupe affirme avoir fait évoluer et progresser son algorithme vidéo personnalisé qui " apprendra et s'améliorera avec le temps ".

Pour ce faire, les profils des utilisateurs seront mis plus en évidence dans l'interface, chacun affichant des recommandations basées sur les habitudes de visionnage uniques.

De nouveaux badges comme " Final de la saison " ou " Nouveau film " seront également ajoutés à des contenus pour mieux les signaler.

L'objectif du nouveau design de Disney+

Le nouveau design est décrit comme " plus moderne et intuitif ", avec pour but de " mettre nos personnages et nos histoires au premier plan ". Cela se traduira par un carrousel principal affichant des vidéos et des illustrations de type affiche de cinéma plus percutantes.

Disney+ cherche à simplifier la découverte de son catalogue, mais aussi renforcer la notoriété de la marque Hulu à l'international comme pôle de contenus pour adultes. L'expérience mobile sera aussi améliorée, avec le lancement de widgets sur iOS pour un accès en un clic.

Rappelons que Disney+ vient tout juste de procéder à une hausse tarifaire pour l'ensemble de ses forfaits.