" Vous ne pouvez pas partager votre abonnement Disney+ avec des personnes qui n'appartiennent pas à votre foyer. " Disney+ avait prévenu d'un tour de vis à venir pour le partage de compte en dehors des appareils associés à une résidence personnelle principale. Il a officiellement lieu.

Pas de grande surprise, la réponse de Disney+ est de type Netflix avec l'instauration de l'option de l'Abonné supplémentaire pour un partage de compte payant. Moyennant des frais supplémentaires, il est ainsi possible de partager un abonnement avec une personne ne vivant pas dans le même foyer.

Le groupe Disney annonce qu'une telle option devient disponible aux États-Unis, au Canada, au Costa Rica, au Guatemala, ainsi qu'en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Dans l'attente de la conversion en euros

Aux États-Unis, un profil dit Extra Member coûtera un supplément de 6,99 $ par mois pour les abonnements Disney+ Basic (avec pub ; 4K UHD et HDR) au tarif de 7,99 $ par mois (et 9,99 $ par mois à partir du 17 octobre prochain). Avec les abonnements Disney+ Premium à 13,99 $ par mois (15,99 $ par mois le 17 octobre), ce sera un surcoût de 9,99 $ par mois.

Les prix en euros et en France ne sont pas encore connus, sachant que la gamme de forfaits Disney+ n'est pas tout à fait équivalente, notamment en matière de qualité vidéo. En France, il y a Disney+ Standard avec pub à 5,99 € par mois (1080p FHD), Disney+ Standard à 8,99 € par mois (1080p FHD) et Disney+ Premium à 11,99 € par mois (4K UHD et HDR).

Il est précisé qu'un seul Abonné supplémentaire est autorisé par compte et que celui-ci ne dispose pas d'une lecture sur plusieurs appareils en simultané. Avec son propre profil, il accède sinon au même contenu et aux mêmes fonctionnalités que le titulaire du compte… celui qui paie.