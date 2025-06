« Vous ne pouvez pas partager votre abonnement Disney+ en dehors de votre foyer. Un foyer correspond à l'ensemble des appareils associés à votre résidence personnelle principale et qui sont utilisés par les personnes qui y résident. »

Cet avertissement de Disney+ est de longue date, mais l'option de l'Abonné supplémentaire (ou Extra Member) pour un partage de compte payant n'avait pas encore fait son apparition en France. Dans plusieurs pays, elle avait été inaugurée en septembre dernier.

La lacune est à présent comblée et la grille tarifaire en France est dévoilée. Le coût de l'Abonné supplémentaire varie sensiblement en fonction du type de forfait. Un surcoût de 4,99 € par mois pour le forfait Disney+ Standard avec pub et de 5,99 € par mois avec Disney+ Standard et Disney+ Premium.

Un seul et unique Abonné supplémentaire

« L'option Abonné supplémentaire vous permet d'ajouter un proche à votre abonnement, même si cette personne ne fait pas partie de votre foyer. Vous ne pouvez ajouter qu'un Abonné supplémentaire par abonnement Disney+ », peut-on lire dans le centre d'aide de Disney+.

« L'Abonné supplémentaire doit avoir au moins 18 ans et vivre dans le même pays / la même zone géographique que le titulaire du compte. Il ne doit pas posséder d'abonnement Disney+ actif ou résilié. »

Un Abonné supplémentaire dispose de son propre profil avec des identifiants personnels. À noter qu'il ne peut regarder et télécharger du contenu que sur un appareil à la fois.