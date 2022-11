L'inflation et la crise économique mondiale entrainent des hausses tarifaires à tous les niveaux et les sociétés, capables un temps de les absorber se voient désormais contraintes de les répercuter sur leurs clients.

On a ainsi vu nombre de services par abonnement augmenter leurs tarifs, mais Disney était jusqu'ici épargné. Finalement, la plateforme de streaming Disney + décide de réajuster ses offres avec une hausse à la clé.

Une hausse actée aux USA

La plateforme avait été lancée en 2020 avec un tarif unique de 6,99€ par mois pour un accès à 4 écrans en simultanée et en 4K. Un prix compétitif, mais qui compensait un catalogue de contenus assez maigre. Mais depuis Disney a fait tourner ses franchises à plein régime et investi des millions dans la création de contenus exclusifs. On a ainsi pu voir arriver diverses séries Marvel ou Star Wars, mais aussi Disney et Pixar...

Ces investissements ont entrainé une première hausse de prix en février dernier, l'offre passant alors de 6,99 à 8,99€ par mois. Et alors que l'offre financée en partie par la publicité se dessine, l'abonnement mensuel passe de 7,99$ à 10,99$ aux USA à compter du 8 décembre prochain, soit une hausse assez nette de 25%.

En France, on ne sait pas quand ni à comment la hausse tarifaire se présentera, mais en partant sur un pourcentage identique, on devrait voir l'abonnement passer à 12€ par mois, ce qui se positionnerait en dessous de l'offre Netflix standard 1080p facturés 13,49€ par mois.

Une offre plus accessible, financée par les publicités

En contrepartie, Disney + lancera également une nouvelle offre le 8 décembre prochain aux USA : un abonnement qui comme par hasard serait proposé à 7,99$ par mois (le prix juste avant la hausse), mais qui intégrerait la diffusion de spots publicitaires.

Reste à savoir si la France aura droit elle aussi à cet abonnement plus accessible, mais avec pubs. Concernant la quantité de publicités et leur placement au sein, aucune précision n'a été fournie à ce jour.