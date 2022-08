Disney+ joue un mauvais tour pour son abonnement avec pub

Avant Netflix, Disney+ avait annoncé l'arrivée prochaine d'un abonnement mois cher financé par la publicité. Qualifié de basique (ou standard), il sera introduit le 8 décembre aux États-Unis, avant d'être étendu ailleurs dans le monde au cours de l'année 2023.

Outre-Atlantique, le nouvel abonnement Disney+ avec publicité sera lancé au prix de 7,99 $ par mois. La surprise est que cette tarification correspond au prix actuellement pratiqué aux États-Unis pour Disney+ sans pub.

Il s'avère que le prix de l'abonnement au service de SVOD sans pub et dit premium va connaître de son côté une augmentation de plus de 37 %. Il passera ainsi de 7,99 $ par mois à 10,99 $ par mois. A priori, le contenu de l'offre basique et premium sera le même.

Plus de 152 millions d'abonnés à Disney+

Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice 2022 décalé clos le 2 juillet, The Walt Disney Company indique que Disney+ totalise 152,1 millions d'abonnés, avec une progression de 31 % sur un an et 14,4 millions d'abonnés en plus sur le trimestre considéré.

Le groupe a revu à la baisse son objectif et sa prévision de 230 à 260 millions d'abonnés payants à Disney+ pour 2024. Il est désormais question de 215 à 245 millions d'abonnés.

Rappelons qu'actuellement, le prix de l'abonnement Disney+ en France est de 8,99 € par mois. Compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis… une augmentation est probablement dans les tuyaux.