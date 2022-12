Disney emboite le pas de Netflix et diffuse une nouvelle offre auprès de son service de vidéo à la demande Disney +. Une nouvelle offre qui se présente comme un coup bas pour les utilisateurs, car dans les faits, on joue un peu aux chaises musicales au niveau des offres, et c'est le client qui se retrouve perdant...

L'offre de base a simplement été rayée du menu : Disney + a augmenté ses tarifs et le forfait basique à 7,99 dollars par mois voit son tarif évoluer à 10,99 dollars mensuels, et se voit ainsi présentée comme l'offre "Premium" de la marque.

Disney + : acceptez la publicité ou payez votre abonnement plus cher

La manipulation est assez vicieuse, puisque la hausse de prix n'entraine aucune contrepartie : le contenu reste le même, avec un catalogue identique à celui proposé avant, et aucune publicité à noter.

Dans le même temps, il reste possible de continuer à payer son forfait 7,99 dollars, mais désormais, Disney intègre de la diffusion publicitaire au sein de l'offre. Il faudra composer avec des spots publicitaires de 15, 30 ou 45 secondes qui viennent entrecouper les contenus.

4 minutes de publicité par heure

Disney annonce une limite à 4 minutes de publicité par heure de contenu regardé, et précise que les contenus réservés au jeune public ne seront pas entrecoupés. En parallèle, Disney a décidé de continuer à proposer du streaming en 4K et Dolby Vision, là où l'offre de Netfix avec publicité se limite à du 720p.

On ne sait toujours pas quand le réajustement tarifaire interviendra en France.