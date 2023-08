Disponible aux États-Unis depuis fin 2022, l'abonnement Disney+ avec publicité débarque dans de nouveaux pays. Le lancement se fera au Canada et dans plusieurs pays en Europe le 1er novembre prochain. La France est concernée, au même titre que l'Allemagne, Danemark, Espagne, Italie, Norvège, Suède, Suisse et le Royaume-Uni.

L'abonnement dit Standard avec pub sera proposé au prix de 5,99 € par mois. Avec une qualité Full HD (1080p), il donnera accès à l'ensemble des contenus et permettra une consultation sur deux appareils compatibles à la fois. Le téléchargement ne sera pas de la partie.

Actuellement, Disney+ propose un seul abonnement (sans pub) en France à 8,99 par mois (ou 89,90 € par an). Dans une qualité jusqu'à 4K UHD et HDR, il englobe quatre appareils compatibles en simultané, le téléchargement sur mobile.

Entre baisse et hausse de prix

L'arrivée de l'abonnement moins cher Standard avec pub s'accompagne d'un remaniement des offres. Il y aura ainsi un abonnement Standard et Premium. L'abonnement Premium reprendra la formule de l'abonnement proposé pour le moment par Disney+… si ce n'est une augmentation des tarifs, soit 11,99 € par mois ou 119,90 € par an.

L'abonnement Standard (sans pub) sera au prix habituel de 8,99 € par mois ou 89,90 € par an, mais il sera dégradé en passant en qualité FHD, sans audio Dolby Atmos et pour deux appareils en simultané. Par rapport à l'abonnement Standard avec pub, il gardera les téléchargements.

" Les abonnés conserveront leur abonnement actuel, qui sera rebaptisé Disney+ Premium, et auront la possibilité de passer à l'abonnement standard ou à l'abonnement standard avec publicité ", indique le groupe Disney. " Les abonnés actuels qui choisissent de ne pas changer de formule d'abonnement seront facturés au nouveau tarif à compter du 6 décembre ou après cette date. "

Le partage gratuit de compte en question

Une telle évolution pour l'offre Disney+ n'est pas une surprise, compte tenu de ce qui est pratiqué par son concurrent Netflix. Néanmoins, elle se fait d'une manière différente qu'aux États-Unis où il existe deux formules : un abonnement Basic avec pub (7,99 $ par mois) et Premium (10,99 $ par mois). L'abonnement Premium pour Disney+ va toutefois augmenter à 13,99 $ par mois à partir d'octobre prochain.

Les offres Netflix en France

À la manière de Netflix, Disney+ va en outre sévir concernant le partage gratuit de compte et de mot de passe. " Nous étudions activement les moyens d'aborder le partage de compte et les meilleures options pour les abonnés payants de partager leurs comptes avec leurs amis et leur famille ", déclare Bob Iger, le patron de The Walt Disney Company.

" Plus tard cette année, nous commencerons à mettre à jour nos contrats d'abonnement avec des conditions supplémentaires sur nos politiques de partage et nous déploierons des tactiques pour stimuler la monétisation en 2024. "