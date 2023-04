Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des disques durs externes. Il y en a de tous types comme : SSD, SSD NVMe, disque dur mécanique (HDD) 2,5 et 3,5".

Ces modules extérieurs au PC peuvent également être de plusieurs natures, soit portables, soit dits "de bureau". Comme leur nom l'indique, les disques durs externes de bureau se posent quelque part, à proximité de votre ordinateur, et ne bougent pas. C'est en quelque sorte un appareil physique qui pourrait se trouver dans votre config', mais, par souci de place, ou d'expérience, il se retrouve posé là, non loin de vous, à votre vue ou non. Leur format est souvent en 3,5".

À contrario, les disques durs externes dits "portables" se glissent dans votre poche ou votre sacoche afin de transporter de la data là où vous le souhaitez. Ils sont plus compacts que leur homologue "de bureau" et sont plus légers. Depuis peu, grâce au développement des différentes NAND, il y en a de plus en plus de type Solid State Drive (SSD) ce qui les rend très robustes et à l'épreuve des chocs. Cependant, les puces informatiques ne sont pas "étudiées" pour stocker sur le longb terme de la donnée. En effet, il y a une possibilité de "dump" après un certain temps d'inactivité. Autant utiliser notre bon vieux disque mécanique afin de stocker des fichiers sur le très long terme pour être sûr de conserver sa précieuse data, sans opublier que le prix sera largement plus abordable !

La connexion avec ces modules se fait en USB 3.0 dans la plupart des cas. Soulignons qu'il en existe également en USB 3.1, USB 3.2 ainsi qu'en type-C pour ne citer qu'eux.

Commençons par le disque dur externe WD Elements 1,5 To USB 3.0. Ce module de stockage portable est doté d'un disque dur mécanique (HDD) de 2,5". Il est compatible, comme tous les disques durs, avec des formats tels que : NTFS, FAT32, exFat, HFS+, APFS, ext3, ext4, etc… Sa connectique en USB 3.0 vous permet de le connecter à tous les appareils du marché (adaptateur pouvant être nécessaire pour les PC comportant uniquement des ports en type-C).

Ce disque dur externe WD Elements 1,5 To USB 3.0 est vendu 58,29 € au lieu de 75,99 € soit 23% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte, prévue pour le lendemain, pour les abonnés Prime.





D'autres disques durs externes sont également en promotion à savoir :

HDD externe portable

SSD externe portable

HDD externe de bureau







Et n'oubliez pas de consulter notre TOP 3 Amazon avec une PS5 + jeu à partir de 469 €, un PC portable ACER et un SSD Samsung ainsi que les Dyson Days avec des promotions sur une large gamme d'aspirateurs, mais pas que.