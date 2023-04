Aujourd'hui, Amazon nous propose de belles offres, notamment sur une PS5 avec un jeu, un PC portable et un disque SSD NVMe. La bonne occasion pour renouveler son matos' et, pourquoi pas, se faire plaisir en économisant de l'argent.

Commençons par le pack PS5 digital + God of War Ragnarok. La console de chez Sony, la PlayStation 5, n'est plus à présenter. Sa puissance est démontrée et ses performances sont confirmées, notamment grâce à sa gestion de la 4K 120 Hz et même la 8K. Emboitant le pas aux consoles next-gen, sa disponibilité a connu de grands rebondissements et, au bout de plus de deux ans, elle devient enfin disponible au grand public à prix correct et, qui plus est, avec une manette et le jeu God of War Ragnarok.

Ce pack PS5 digital + God of War Ragnarok est vendu 480 € sur Amazon. La livraison est prévue sous 4 à 5 jours, au prix de 50 €.





Continuons avec le disque SSD NVMe Samsung 990 Pro 2 To. Ce disque à mémoire flash affiche des vitesses de lecture de 7450 Mo/s et 6900 Mo/s en écriture. Il fonctionne sur une interface M.2, connectée à un port PCIe 4.0 NVMe. La petite taille de ces composants et leur poids réduit permettent de les intégrer dans certains PC portables, mais surtout dans les tours gaming.

Ce disque SSD NVMe Samsung 990 Pro 2 To est vendu 199 € au lieu de 359 € soit 44% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain, pour les clients Prime.





Enchainons avec le PC portable ACER Aspire Vero AV15-51-39SE. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est équipé d'un processeur Intel Core i3-1115G4 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Windows 11 est installé d'origine, sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable ACER Aspire Vero AV15-51-39SE est vendu 449,99 € chez Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain, pour les abonnés Prime.





