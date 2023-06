Aujourd'hui, nous vous avons concocté une sélection de trois produits, afin de bien démarrer la journée. On vous promet de vous régaler !

Commençons par le disque SSD Kingston A400. Ce stockage flash au format 2,5" se connecte en SATA en lieu et place de votre ancien disque dur mécanique, à l'intérieur de votre PC portable, par exemple. Sa capacité de 480 Go vous permet de stocker une multitude de données ainsi que votre système d'exploitation. Il affiche des débits de lecture de 450 Mo/s en lecture et 500 Mo/sec en écriture.

Ce disque SSD Kingston A400 est proposé à 28,89 € au lieu de 51,99 €, soit 44% de réduc' chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec le casque sans fil JBL Tune 710 BT. Ce casque affiche une autonomie de 50 heures et intègre un micro ainsi qu'une puce gérant le Bluetooth. Il est doté de la technologie sonore JBL Pure Bass et peut s'utiliser avec les assistants vocaux les plus connus. Sa charge rapide lui permet de vous donner 3 heures d'écoute en seulement 5 min de charge.

Ce casque sans fil JBL Tune 710 BT est vendu 49,99 € au lieu de 79,99 € soit 37% de remise chez Boulanger. Le retrait en magasin ainsi que la livraison sont gratuits.





Enchainons avec la trottinette électrique pliable Urbanglide 100MAX. Cet engin de mobilité urbaine possède des roues de 10" et un moteur de 350 W. Sa batterie de 36 V affiche une capacité de 7,5 Ah, ce qui vous donne une autonomie d'environ 30 km. Sa vitesse maximale est de 25 km/h (norme française) et elle supporte un poids maximum de 120 kg. Son poids plume de 14,8 kg vous permettra de la transporter n'importe où.

Cette trottinette électrique pliable Urbanglide 100MAX est vendue 329,99 € au lieu de 459 € soit 28% d'économie chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.





