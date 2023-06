Aujourd'hui, la pelouse n'a qu'à bien se tenir. En effet, avec les robots tondeurs qui se démocratisent, les prix sont en baisse et de plus en plus de personnes investissent dans ce genre de matériel. Vous pourrez également écouter votre musique en toute sérénité et changer d'écran dans ce bon plan.

Commençons avec la tondeuse robot Bosch Indego M+ 700. Ce robot tondeur, fonctionnant sur batterie, affiche une autonomie de 70 minutes. Sa largeur de coupe est de 19 cm et fonctionne de manière autonome. Doté de 3 lames, il tondra votre pelouse sans broncher, vous n'aurez qu'à vaquer à vos occupations.

Cette tondeuse robot Bosch Indego M+ 700 est vendue 848,22 € au lieu de 1121,99 € soit 24% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite sous 48 heures.

