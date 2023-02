La solidité des disques SSD n'est plus à prouver. Ne possédant aucune pièce mécanique en mouvement, les chutes n'auront que très peu de conséquences. Imaginez si votre téléphone ne fonctionnait plus à chaque fois qu'il tombe... Les disques SSD fonctionnent avec de la mémoire flash appelée NAND.

Il existe plusieurs formats de disque SSD, qui ont chacun leur spécificité. Principalement, d'un côté, nous avons les SSD en 2,5" SATA qui s'installent en lieu et place de votre ancien disque dur mécanique, et d'un autre côté, il existe les SSD NVMe qui possèdent une connectique M.2 et sont bien plus performants que les SSD SATA.

Les différences de prix se démarquent souvent entre la taille du disque, son type et sa capacité de stockage. Les SSD ont une capacité allant de 32 Go à plus de 8 To ! Les disques 8 To étant à des prix encore exorbitants, car moins répandus.

En plus de leur solidité, ces disques à puces sont jusqu'à 100x plus rapide que leurs prédécesseurs, les HDD (disque dur mécanique) et offrent une fiabilité supérieure et surtout, un temps d'accès quasi instantané ce qui est le vrai argument des performances sous Windows..

Si vous êtes à la recherche d'un SSD pour booster votre ordinateur, nous vous avons constitué une liste de plusieurs SSD SATE et NvMe en promotion, de tout type





