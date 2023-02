Les e-commerçants, comme à leur habitude, nous proposent une multitude d'offres. Nous vous avons concocté une sélection de trois produits qui sont en maxi réduction afin de vous aider à faire votre choix.

Commençons avec le PC portable Victus gaming 16-E0129nf by OMEN. Cet ordinateur portatif possède un écran 16'' IPS 144 Hz avec une définition de 1920 x 1080p. Propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H et 8 Go de mémoire vive (RAM) en DDR4 3200 MHz, il ne risque pas de vous faire perdre au milieu d'un combat intense à cause d'un coup de rame. Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go sera le levier dont vous avez besoin pour travailler et jouer en toute tranquillité. Windows 10 est installé d'origine sur le disque SSD NVMe de 512 Go, de quoi obtenir toujours plus de rapidité d'exécution de vos applis et logiciels.

Ce PC portable Victus gaming 16-E0129nf by OMEN est vendu 799,99 € au lieu de 1199,99 € soit 33% de remise chez Carrefour.

Continuons avec le pack HP contenant un casque Pavilion Gaming 400 4BX31AA + souris Gaming Pavilion 200 5JS07AA. Le casque filaire en jack 3,5 mm a la réputation d'avoir un rembourrage confortable avec coussinet en similicuir. Son micro rétractable et son module son intégré au câble vous permettront de mettre fin temporairement aux communications en un clin d'oeil.

La souris, quant à elle, est conçue pour avoir une prise en main ergonomique, fini le mal de poignet après des heures sur votre jeu préféré. Son capteur optique optimisé pour les jeux vous offre une grande précision et ses boutons latéraux vous fournissent deux raccourcis supplémentaires. Ses couleurs RGB sont réglables en 12 modes différents.

Ce combo casque Pavilion Gaming 400 4BX31AA + souris Gaming Pavilion 200 5JS07AA est vendu 30,37 € au lieu de 68,40 € soit 55% de réduction chez Rue du commerce.

Terminons ce TOP 3 avec une montre connectée mixte Nasa BNA30039-001. Cette montre connectée est compatible iOS et Android. Elle offre de multiples fonctionnalités, telles que météo, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, lampe de poche, podomètre, contrôle de la musique, notifications diverses, etc... Cette montre nouvelle génération est dotée d'un bracelet en silicone estampillé Nasa.

Cette montre connectée mixte Nasa BNA30039-001 est vendue 99 € au lieu de 199 € soit 50% de remise immédiate chez Rue du commerce.





