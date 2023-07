Une journée encore riche en promotions qui s'achève de la meilleure des manières, avec des articles à prix réduit. Nous avons déniché les meilleures offres de la journée dans le milieu de l'informatique et nous allons vous les présenter.

Commençons par le disque SSD Crucial BX500. Ce média flash se place en lieu et place de de votre disque dur mécanique avec une particularité : la différence de vitesse. En effet, il augmente la rapidité de réaction de votre appareil lorsqu'il est installé. Ce disque SSD SATA possède une interface SATA III (6 Gbps) et affiche des vitesses de transfert de 540 Mo/s en écriture et lecture. Vous pourrez l'utiliser dans la limite de 240 Go.

Ce disque SSD Crucial BX500 est soldé au prix de 14,90 € au lieu de 29,90 € soit 50% de réduction chez Rue du commerce. Il sera chez vous sous 3 jours, pour 3,99 €.

D'autres disques SSD sont également soldés comme :







Et d'autres produits sont en promotion à savoir :

PC fixe

Mémoire vive

Carte graphique

Processeur







