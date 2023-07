Aujourd'hui, nous vous avons concocté une sélection d'articles soldés provenant de chez Amazon, le leader du e-commerce européen. Il y en aura pour tout le monde, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Commençons avec l'aspirateur robot iRobot Roomba i5. Cet aspirateur autonome et entièrement contrôlable par votre smartphone, nettoie votre maison sans que vous vous en rendiez compte. Sa brosse latérale ramènera la poussière vers ses deux brosses traditionnelles multisurfaces et le tout sera aspiré. La fiabilité de la gamme Roomba n'est plus à prouver.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba i5 est soldé à 278,99 € au lieu de 449 € soit 38% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.

Et voici la suite de notre top 15 :







Et n'oubliez pas de consulter notre top 3 du jour avec un PC portable gaming, une trottinette électrique et une surprise.