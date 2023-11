Commençons par le SSD Samsung T7 à 1 To. Compact et léger tout en aluminium, il vous assure un stockage jusqu'à 9,5x plus rapide qu'un disque dur externe et est idéal en particulier pour les gros fichiers. Vos transferts de données se font très rapidement et en toute sécurité. Il est doté de la technologie NVMe pour des débits jusqu'à 1050 Mo/s.



Il offre une compatibilité multi-appareils (Android, MacOS, Windows, consoles de jeux) et est fourni avec un câble type C vers type C et un câble type C vers A.

Son logiciel dédié pour les PC et Mac vous permet de sécuriser vos données par mot de passe ou empreintes digitales. Une application Android est également disponible pour tout gérer encore plus facilement.

Le SSD Samsung T7 à 1 To est en promotion à seulement 84,99 € au lieu de 239,99 €, soit une remise de 65% sur Amazon. La livraison est gratuite.

Une version SSD Samsung T7 à 2 To est également disponible à 119,99 € au lieu de 292,40 €, soit une remise de 59%.

Passons maintenant à la friteuse sans huile Ninja Air Fryer MAX 5-en-1. Edition exclusive Amazon avec un design élégant en cuivre et noir, elle vous permet d'économiser jusqu’à 55% d’énergie par rapport à un four traditionnel, et est également 50% plus rapide. Elle développe une puissance de 1 750 W et pèse 5,2 kg.

La technologie Air Fry permet de cuire rapidement en utilisant jusqu'à 75% de matière grasse en moins.

La friteuse offre 5 fonctions : Air Fry, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater.

Elle est fournie avec des pinces en silicone, un panier antiadhésif grande capacité de 5,2 L compatible au lave-vaisselle et pouvant contenir jusqu'à 1,4 kg de frites, une plaque croustillante ainsi qu'un guide de recettes.

La friteuse sans huile Ninja Air Fryer MAX 5-en-1 est en ce moment au prix de 99,99 € au lieu de 189,99 €, soit une remise de 47% sur Amazon. La livraison est gratuite.

Enfin, terminons avec l'ordinateur portable HP Chromebook 15a-na0001sf. Il est doté d'un grand écran HD de 15,6 pouces et de 2 haut-parleurs stéréo pour une meilleure immersion.

Grâce au système d'exploitation ChromeOS, l'ordinateur démarre en quelques secondes et optimise en permanence les performances de la batterie longue durée qui assure jusqu'à 10h15 d'autonomie. Il reste également toujours optimal avec les mises à jour automatiques et un antivirus est intégré.

Le Chromebook embarque un processeur Intel Celeron, offre 4 Go de RAM ainsi qu'un stockage de 128 Go eMMC.

Une offre d'essai d'1 an à Google One est disponible et vous permet de profiter de 100 Go de stockage en ligne offerts avec sauvegarde automatique de vos fichiers.

L'ordinateur portable HP Chromebook 15a-na0001sf est en promotion à 199 € au lieu de 379 €, soit une remise de 47% sur Amazon. La livraison est offerte.





