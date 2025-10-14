La nouvelle est tombée ce week-end, et elle a l'effet d'une douche écossaise pour les fans de Final Fantasy. Square Enix a annoncé le retour de Dissidia, sa série de jeux de combat culte.

La bonne nouvelle ? Un nouvel opus est bien en préparation. La mauvaise ? Il sera exclusivement destiné aux smartphones. L'annonce, accompagnée d'un simple teaser "Team Boss Battle", a immédiatement ravivé la flamme... et les craintes d'une communauté échaudée.

Qu'est-ce que Dissidia et pourquoi ce retour est-il un événement ?

Pour comprendre l'émoi, il faut remonter à 2008. Le premier Dissidia Final Fantasy, sorti sur PSP, était un pari audacieux : un jeu de combat en arène 3D mêlant des mécaniques de RPG, et réunissant pour la première fois les héros et les méchants les plus emblématiques de toute la saga. Le fan service était total, les combats aériens spectaculaires, et le succès fut au rendez-vous. Sa suite, Dissidia 012 Duodecim, est encore considérée aujourd'hui comme l'apogée de la formule.



Depuis, c'est le calme plat, ou presque. L'épisode PS4, Dissidia NT, a fait un flop, et la licence semblait endormie. Son retour est donc un véritable événement pour une large base de fans.

Pourquoi l'annonce d'une version mobile divise-t-elle autant ?

La déception est à la hauteur de l'attente. Après l'échec de l'épisode console, beaucoup espéraient un retour aux sources, voire un simple remaster des opus PSP. L'annonce d'un jeu exclusivement mobile a donc été accueillie avec une immense méfiance. Il faut dire que Square Enix a un passif chargé en la matière, avec de nombreux jeux "service" lancés puis abandonnés après quelques années, laissant les joueurs sur le carreau. La fermeture récente de Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia est encore dans toutes les têtes.





Sur les forums comme Reddit, la sentence est sans appel : "Personne n'en veut", "Laissez ce jeu brûler". La crainte principale est de voir arriver un nouveau "gacha" free-to-play, conçu pour frustrer les joueurs et les pousser à dépenser de l'argent, avant de fermer ses serveurs une fois la rentabilité érodée.

Que sait-on de ce nouveau jeu mobile ?

Pour l'instant, les informations sont minces. Le nom de la première bande-annonce, "Team Boss Battle", suggère une forte orientation vers la coopération en ligne. Le teaser ne montre que des silhouettes de personnages bien connus (Cloud, Lightning, Auron...) dans des environnements urbains modernes, ce qui tranche avec l'heroic fantasy habituelle de Final Fantasy.





La bande annonce partagée ce midi a toutefois confirmé le nom de l'opus : Dissidia Duellum Final Fantasy.





Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la série Dissidia Final Fantasy ?

Dissidia est une série de jeux vidéo "spin-off" de la saga Final Fantasy. Il s'agit de jeux de combat en arène qui permettent de faire s'affronter les personnages les plus célèbres (héros et antagonistes) de tous les épisodes de la franchise, dans un gameplay qui mélange action et éléments de RPG.

Ce nouveau jeu sera-t-il gratuit ?

Le modèle économique n'a pas encore été officialisé, mais le fait qu'il s'agisse d'un jeu mobile exclusif rend très probable le choix d'un modèle "free-to-play" (gratuit au téléchargement) avec des achats intégrés, potentiellement sous la forme d'un "gacha" pour débloquer de nouveaux personnages ou équipements.

Quels personnages seront présents dans le jeu ?

La liste complète n'est pas connue, mais le premier teaser a montré les silhouettes de personnages emblématiques comme Cloud (FFVII), Lightning (FFXIII), Rinoa (FFVIII), Auron (FFX) et Prompto (FFXV), confirmant que le jeu couvrira une large partie de l'histoire de la saga.