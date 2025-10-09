C'était l'un des crossovers les plus attendus de l'année, la rencontre de deux géants du jeu vidéo japonais. Le 29 septembre, Square Enix a déployé la mise à jour de Final Fantasy XIV qui lance officiellement la collaboration avec Monster Hunter Wilds. Mais la fête a été de courte durée.

Depuis une semaine, l'événement est éclipsé par la colère massive de la communauté PC de Monster Hunter, qui exprime sa frustration par un "review bombing" d'une rare intensité sur Steam.

Que renferme cette collaboration entre FFXIV et Monster Hunter ?

L'événement, qui fait partie de la version 7.35 de Final Fantasy XIV, tourne autour d'une bataille grandiose. Dans le MMORPG, les joueurs ont désormais la possibilité de se mesurer à l'Arkveld Gardien, une créature redoutable tirée de l'univers Monster Hunter. Ce défi, accessible en mode Normal et Extrême, offre une variété de récompenses spéciales : montures, mascottes, meubles et divers objets esthétiques.





Parallèlement, l'actualisation apporte aussi une nouvelle aventure sans fin à FFXIV et de nouvelles missions, témoignant de l'engagement constant de Square Enix pour son titre vedette.

Qu'est-ce qui suscite tant de colère au sein de la communauté Monster Hunter ?

L'origine du problème est Monster Hunter Wilds, non pas Final Fantasy. Depuis son lancement en février 2025, la version PC du jeu souffre de sérieux soucis techniques : crashs fréquents, ralentissements et performances globales médiocres, même sur des machines hautement performantes. Au lieu de rectifier la situation, la récente actualisation paraît avoir intensifié le problème pour un grand nombre de joueurs. La coopération, censée rassembler les joueurs, a été l'élément déclencheur de la situation critique.





En conséquence, la page Steam du jeu a été la cible d'un "review bombing" massif. En une semaine à peine, plus de 5 000 avis ont été publiés, dont 80 % sont négatifs, faisant chuter la note du jeu à "plutôt négative".

Le nouveau contenu est-il à la hauteur ?

Même en faisant abstraction des bugs, le contenu du crossover peine à convaincre. De nombreux joueurs sur les forums spécialisés critiquent le combat contre le nouveau boss, le jugeant mal équilibré, frustrant et peu gratifiant. Cet accueil glacial s'ajoute à un sentiment général de manque de contenu sur Monster Hunter Wilds depuis plusieurs mois.





Capcom avait bien promis un "plan d'optimisation" pour cet hiver, mais pour une grande partie de la communauté, qui a déboursé le prix fort pour un jeu vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, la patience a des limites. La stratégie de sortir des jeux en espérant les corriger six mois plus tard semble avoir atteint un point de rupture.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "review bombing" ?

Le "review bombing" (ou bombardement d'avis) est une pratique qui consiste pour un grand nombre d'utilisateurs à publier massivement des critiques négatives sur une plateforme en ligne (comme Steam, Metacritic ou Rotten Tomatoes) dans le but de nuire à la réputation d'un produit et d'alerter sur un mécontentement. C'est une forme de protestation collective.

Les problèmes techniques de Monster Hunter Wilds touchent-ils les consoles ?

Non, la colère actuelle et les problèmes de performance majeurs sont principalement concentrés sur la version PC du jeu. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S, bien que non exemptes de bugs, offrent une expérience de jeu beaucoup plus stable depuis le lancement.

La collaboration est-elle un événement temporaire ?

Les collaborations dans les jeux comme Final Fantasy XIV sont généralement conçues pour être des événements permanents ou récurrents. Square Enix n'a pas précisé la durée exacte de cet événement, mais il est très probable qu'il reste accessible sur le long terme pour permettre à tous les joueurs de débloquer les récompenses.