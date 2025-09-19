Deux ans après un Mini 4 Pro déjà très complet, DJI repousse encore les limites de ce qu'on peut attendre d'un drone de moins de 250 grammes. Le nouveau DJI Mini 5 Pro arrive avec une promesse forte : intégrer des technologies jusqu'ici réservées à des modèles bien plus lourds et plus chers, comme la gamme Air.

Au cœur de cette montée en gamme, un capteur photo type 1 pouce qui pourrait bien redéfinir la qualité d'image pour les drones ultra-portables.

Quelle est la principale innovation du Mini 5 Pro ?

L'avancée majeure est sans conteste l'intégration d'un grand capteur photo type 1 pouce de 50 Mpx, similaire à celui du DJI Air 3S. C'est une première pour un drone de cette catégorie.

Avec une surface plus de deux fois supérieure à celle de son prédécesseur, il promet une meilleure captation de la lumière, une plage dynamique étendue à 14 stops et des performances en basse lumière nettement améliorées. C'est un peu comme si DJI avait réussi à faire voler son excellente caméra Osmo Pocket 3. En vidéo, le drone assure en 4K jusqu'à 120 images par seconde pour des ralentis spectaculaires.

Comment la détection d'obstacles a-t-elle été améliorée ?

Le Mini 5 Pro ne se contente plus de simples capteurs de vision. Il hérite également d'une technologie de pointe : un LiDAR frontal. Ce radar laser permet de cartographier l'environnement avec une précision accrue, rendant la détection d'obstacles omnidirectionnelle bien plus fiable, de jour comme de nuit.

Le système de retour automatique au point de départ (RTH) devient ainsi plus sûr, même sans un signal GPS stable. Le suivi de sujet, avec ActiveTrack 360°, gagne aussi en intelligence, permettant au drone de calculer des trajectoires complexes pour suivre une cible en mouvement de manière autonome et sécurisée.

Le Mini 5 Pro est-il toujours aussi "mini" en termes de prix ?

C'est là que le bât blesse. Si le drone reste sous la barre fatidique des 250 grammes (lui assurant une classification C0 avantageuse en Europe), son prix, lui, prend de l'embonpoint. Proposé à partir de 799 € nu, il atteint rapidement les 999 € en pack "Fly More".

DJI brouille les cartes, positionnant son drone "mini" sur un segment quasi semi-professionnel. Cette montée en gamme technique s'accompagne d'une facture plus salée, qui l'éloigne de la philosophie "premier drone accessible" de ses ancêtres et le rapproche dangereusement des tarifs de la gamme Air.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est l'autonomie réelle du Mini 5 Pro ?

DJI annonce une autonomie théorique de 36 minutes avec la batterie standard. Une batterie "Plus" optionnelle, qui fait dépasser le drone des 250g et n'est donc pas vendue en Europe, promet jusqu'à 52 minutes. Dans des conditions de vol réelles, il faudra plutôt tabler sur environ 25 à 30 minutes.

Puis-je utiliser les batteries de mon ancien Mini 4 Pro ?

Techniquement, c'est possible, mais DJI ne le recommande absolument pas. Les nouvelles batteries sont optimisées pour le Mini 5 Pro et proposent une charge plus rapide. De plus, les autres accessoires comme les hélices ou les filtres ND ne sont pas interchangeables entre les deux modèles.

Ce drone est-il disponible aux États-Unis ?

Officiellement, non. En raison du contexte réglementaire et commercial actuel, DJI ne commercialise pas directement le Mini 5 Pro sur le marché américain. Il pourrait être disponible via des revendeurs tiers, mais potentiellement à un prix plus élevé et avec des incertitudes concernant l'application de la garantie.