La photo est un élément important de l'iPhone est les évolutions sont régulières au fil des générations, sans forcément chercher à intégrer les toutes dernières nouveautés.

L'analyste Ming-Chi Kuo suggère qu'une nouvelle fonction va arriver dans les futures générations d'iPhone. On la trouve déjà dans un petit nombre de smartphones haut de gamme avec pour effet de limiter le nombre de modules photos présents physiquement à bord des appareils mobiles.

La lentille à ouverture variable, prochaine innovation photo de l'iPhone

Cette nouveauté, c'est le module photo avec optique à ouverture variable que l'on trouve déjà sur certains modèles de la gamme Xiaomi 14 mais aussi dans les smartphones premium d'autres fabricants.

La lentille n'offre pas une longueur focale fixe comme la plupart des capteurs photo mobiles mais plusieurs valeurs ou une plage de valeurs d'ouverture. Cela évite d'avoir de multiples capteurs juste pour atteindre la bonne longueur focale et cela apporte de la polyvalence aux modules.

La photo avec ouverture variable pourrait débarquer dans les iPhone en 2026, prédit Ming-Chi Kuo, et l'iPhone 18 (Pro ?) serait donc le premier à en bénéficier. L'analyste indique d'après ses sources dans les chaînes d'approvisionnement que Sunny Optical sera le principal fournisseur pour l'obturateur et Largan Precision celui des lentilles à ouverture variable.

Rendre le module photo plus polyvalent

L'ajout de l'ouverture variable pourrait faire gagner en qualité photo en basse lumière tout en offrant des effets bokeh (flou d'arrière-plan) plus efficaces. Plus généralement, le capteur photo peut s'adapter à un plus large domaine de conditions de luminosité.

Cette fonctionnalité a été pressentie aussi dès l'iPhone 17 mais l'analyste, souvent bien informé, table sur un délai plus long d'intégration qui reculerait donc d'un an sa présence dans les iPhone.