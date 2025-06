Sous l'égide de la Commission européenne et avec le soutien de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, l'initiative DNS4EU se donne pour mission d'offrir une alternative aux résolveurs DNS publics (Domain Name System) qui dominent le marché.

Le service DNS4EU vient d'être lancé pour des tests grandeur nature et afin de recueillir des commentaires auprès des parties prenantes. Il sera officiellement mis à disposition du grand public dans le courant de cette semaine.

Débuté en 2023, le projet est articulé autour d'une infrastructure sécurisée de l'Union européenne, avec pour ambition un service DNS protecteur, conforme au respect de la vie privée et résilient. La notion de souveraineté numérique de l'UE est prégnante.

Une couverture géographique dans l'UE

DNS4EU s'adresse aux gouvernements et aux institutions de l'UE, ainsi qu'aux citoyens européens. Une conformité avec des exigences réglementaires telles que le RGPD et pour la conservation des données à l'intérieur des frontières européennes est mise en avant, même si elle coule de source.

Le résolveur DNS a pour rôle principal de traduire les noms de domaine lisibles par des utilisateurs en adresses IP que les ordinateurs exploitent pour communiquer entre eux.

Le navigateur web interroge le résolveur DNS configuré sur un appareil et vérifie s'il dispose de l'adresse IP en cache. En fonction, il renvoie l'adresse ou commence une recherche récursive. Un résolveur DNS fait ainsi le travail de recherche pour l'utilisateur.

Cinq options de résolution DNS pour du filtrage transparent

À paramétrer (voir cette page pour les différentes plateformes) et pour des serveurs en Europe, DNS4EU propose cinq adresses IP (DNS over HTTPS ou DNS over TLS).

Protective Resolution (bloque l'accès aux sites malveillants et frauduleux connus) :

IPv4 : 86.54.11.1

IPv6 : 2a13:1001::86:54:11:1

Protective + Child Protection (évite l'accès à des sites inappropriés pour les enfants) :

IPv4 : 86.54.11.12

IPv6 : 2a13:1001::86:54:11:12

Protective + Ad blocking (blocage des publicités) :

IPv4 : 86.54.11.13

IPv6 : 2a13:1001::86:54:11:13

Protective + Child Protection + Ad blocking :

IPv4 : 86.54.11.11

IPv6 : 2a13:1001::86:54:11:11

Unfiltered Resolution (pas de filtrage) :

IPv4 : 86.54.11.100

IPv6 : 2a13:1001::86:54:11:100

N.B. : Source images : DNS4EU.