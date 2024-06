Plateforme permettant à des patients de prendre des rendez-vous en ligne chez des praticiens de santé, Doctolib avait annoncé pour le deuxième trimestre l'arrivée du paiement des consultations médicales physiques depuis son application.

Ce paiement en ligne sera finalement déployé de manière progressive dans le courant des prochaines semaines. " Les patients qui le souhaitent auront désormais la possibilité d'ajouter leur moyen de paiement directement sur l'application Doctolib. " Cet ajout pourra se faire après la prise de rendez-vous.

Doctolib confirme par ailleurs que l'intégration du tiers payant est prévue d'ici la fin de cette d'année. " Doctolib lancera également un paiement mutuelles sécurisé pour les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant. "

Pour plus de commodité

Selon Doctolib, le but est de faire gagner du temps aux professionnels de santé et de faciliter les consultations physiques. C'est une fois le rendez-vous en cabinet terminé que " les médecins et les kinésithérapeutes pourront déclencher le paiement en un clic. "

Par e-mail, le patient recevra une confirmation du paiement et du montant de la consultation. Doctolib a pour prestataire l'entreprise néerlandaise spécialisée Adyen. Les frais bancaires de ce prestataire sont de 1 % H.T. par paiement et à la charge des praticiens (offerts jusqu'au 1er octobre).

" Pour les kinésithérapeutes, souvent confrontés à des impayés compte tenu de leurs habitudes de paiement par groupe de séances, le paiement en ligne contribuera également à sécuriser leurs revenus ", souligne Doctolib.

La lutte contre les lapins

Sur son site et son centre d'aide, Doctolib précise qu'il est interdit de facturer une consultation si le patient ne s'est pas présenté à son rendez-vous. Les nouvelles réglementations en préparation seront toutefois prises en compte au moment opportun.

" Bien que le Premier ministre, Gabriel Attal, ait annoncé le 9 avril 2024 vouloir mettre en place une sanction de 5 € par rendez-vous non honoré à partir du 1er janvier 2025, les modalités de mise en place ne sont actuellement pas définies et aucune loi n'a encore été votée. "