Après plus de dix ans de bons et loyaux services, le Dolby Vision cède sa place. Dolby Laboratories introduit son successeur, le Dolby Vision 2. Une mise à jour majeure qui ne se contente pas d'améliorer le HDR et ambitionne de régler le problème des scènes bien trop obscures.

Cette nouvelle technologie promet de s'adapter de manière intelligente au matériel et à l'environnement pour un rendu toujours parfait.

L'IA au service de l'image

Content Intelligence est un ensemble d'outils pilotés par une IA. Sa mission est de faire le pont entre la vision du réalisateur en studio et ce que le téléspectateur voit dans votre salon.

La fonctionnalité Precision Black a été pensée pour rehausser la clarté des passages sombres sans dénaturer l'œuvre originale. Fini la frustration de deviner ce qui se passe à l'écran. À cela s'ajoute Light Sense, une version améliorée de Dolby Vision IQ.

Ce système détecte la lumière ambiante d'une pièce et la combine aux données d'éclairage de la source pour ajuster l'image en temps réel. Le résultat escompté est une expérience visuelle idéale, que ce soit dans le noir complet ou en plein jour.

Plus loin que le HDR

Le Dolby Vision 2 ne s'arrête pas à la luminosité et aux couleurs. Il s'attaque à la fluidité du mouvement.

Disponible sur la version premium Dolby Vision 2 Max, l'Authentic Motion est présenté comme le premier outil de contrôle du mouvement piloté par les créatifs. L'idée est de leur permettre d'ajuster la fluidité plan par plan, directement lors de la post-production.

L'objectif est d'éliminer les saccades indésirables, tout en évitant « l'effet sitcom », et pour un rendu qui se veut plus cinématographique que jamais. Des optimisations spécifiques pour le sport et les jeux vidéo sont en outre prévues, avec des ajustements du point blanc et le contrôle du mouvement pour ces usages particuliers.

Hisense et Canal+ en première ligne

Hisense sera le premier fabricant de téléviseurs à intégrer le Dolby Vision 2 sur ses modèles haut de gamme, notamment ses écrans avec technologie RGB-MiniLED. Ces appareils seront équipés de la puce MediaTek Pentonic 800.

Côté contenu, le groupe Canal+ s'est déjà engagé à prendre en charge le nouveau format pour ses films, séries et retransmissions sportives en direct.