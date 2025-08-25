C'est la fin d'une anomalie numérique et éthique. L'Établissement français du sang (EFS) a confirmé qu'il allait procéder à la suppression complète de toutes les données mentionnant des relations homosexuelles ("HSH") dans ses archives. Cette décision, qui intervient après la mobilisation d'associations et la demande d'un particulier, met un point final à une pratique de collecte de données jugée discriminatoire et sans fondement scientifique pertinent pour la sécurité transfusionnelle moderne.

Pourquoi ces données existaient-elles encore dans le système ?

Ces informations sont l'héritage d'une réglementation dépassée. De 1983 à 2022, l'orientation sexuelle servait de critère pour exclure ou différer le don du sang, prétextant le danger de la transmission du VIH.

Bien que cette discrimination ait été entièrement abolie en mars 2022, l'EFS a décidé, par mesure de précaution, de garder ces informations sensibles dans un système d'archivage sécurisé et chiffré, en attendant l'autorisation des autorités sanitaires pour leur destruction finale.

Pourquoi la sauvegarde de ces informations était-elle une absurdité ?

Sur le plan scientifique et technologique, il était devenu impossible de justifier la persistance de cette mention « HSH ». Les méthodes contemporaines de détection des virus dans le sang sont d'une efficacité et d'une fiabilité remarquables. La sécurité transfusionnelle repose aujourd'hui sur l'analyse des risques individuels liés aux pratiques (nombre de partenaires, usage de drogues, etc.), et non sur l'orientation sexuelle d'une personne.

Conserver une donnée basée sur l'appartenance à un groupe était donc non seulement discriminatoire, mais aussi une aberration technique, totalement obsolète au regard des standards de sécurité actuels.

Comment va se dérouler cette suppression technique ?

La suppression de ces données est une opération complexe. L'EFS a lancé une expertise de son système d'information pour purger ces mentions "HSH" de manière définitive et sécurisée.

Selon la direction, le "gros des données" devrait être effacé d'ici fin septembre 2025, avec un nettoyage complet des archives finalisé d'ici la fin de l'année. Pour les personnes ajournées par le passé sur ce critère et n'ayant jamais donné, leur dossier sera intégralement supprimé. Pour les autres, seule la mention discriminatoire sera effacée de leur historique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la mention "HSH" ?

C'est l'acronyme utilisé par les autorités sanitaires pour "Hommes ayant eu des relations Sexuelles avec des Hommes". Il servait de critère pour une contre-indication au don du sang, une pratique aujourd'hui totalement abandonnée en France.

Mes données personnelles sont-elles concernées ?

Si vous avez tenté de donner votre sang avant mars 2022 et que vous avez déclaré avoir eu des relations homosexuelles, vos données étaient conservées. Elles seront désormais supprimées des archives de l'EFS.

Cette suppression est-elle définitive ?

Oui. L'EFS s'est engagé à ce qu'il ne reste plus aucune trace de cette mention dans ses archives d'ici la fin de l'année 2025. Les personnes concernées qui se présenteront à nouveau pour un don seront considérées comme de nouveaux donneurs, sans aucun historique lié à ce critère.