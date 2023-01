Une décision était attendue sous peu, d'autant que le principal intéressé a fait le nécessaire pour l'obtenir rapidement après l'échéance des deux ans de suspension. Le groupe Meta annonce que Donald Trump va récupérer ses comptes Facebook et Instagram dans les prochaines semaines.

Le rétablissement des comptes Facebook et Instagram de l'ancien président des États-Unis se fait avec la mise en place de garde-fous. Comme n'importe quel utilisateur, Donald Trump est soumis aux Standards de la communauté Facebook et Règles de la communauté d'Instagram, mais il est désormais sous le coup de sanctions plus sévères en cas de récidive.

Si Donald Trump enfreint à nouveau les règles, les contenus concernés seront supprimés et il sera suspendu pour une durée allant d'un mois à deux ans. La durée de la suspension sera fonction de la gravité des faits reprochés. Le cas échéant, une désactivation définitive sera aussi possible.

Après les événements du 6 janvier 2021

De telles sanctions s'appliqueront plus globalement à d'autres personnalités publiques, dont les comptes ont été rétablis après une suspension en rapport avec des troubles civils. Meta a par ailleurs mis à jour ses politiques pour prendre en considération des agissements qui incitent ou célèbrent des événements violents.

Encore au pouvoir, mais battu par Joe Biden à l'élection présidentielle américaine de 2020, Donald Trump avait été banni de Facebook et d'Instagram le 7 janvier 2021 pour avoir entretenu un " récit infondé de fraude électorale " et des " appels persistants à l'action. "

Le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump avaient mené des actions violentes au Capitole à Washington. En réponse à l'avis contraignant de son Conseil de surveillance, Meta avait ultérieurement imposé une suspension fixée à deux ans et s'était engagé à réévaluer si le risque pour la sécurité publique avait diminué.

Donald Trump affiche sa satisfaction à sa manière

Le Conseil de surveillance estime désormais que Meta a fait des " progrès significatifs dans la mise en œuvre de sanctions nécessaires et proportionnées. " Il souligne l'introduction de mesures supplémentaires pour limiter la distribution de contenus qui n'enfreignent pas les Standards de la communauté, mais qui présentent toujours un risque de préjudice hors ligne. Pour autant, il invite Meta à faire preuve de transparence dans l'utilisation de ces mesures.

" Le public doit pouvoir entendre ce que disent les personnalités politiques afin de pouvoir faire des choix éclairés ", déclare Nick Clegg, le président des affaires internationales chez Meta. " Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de limites à ce que les gens peuvent dire sur notre plateforme. Quand il y a un risque évident de préjudice dans le monde réel - suffisamment pour que Meta intervienne dans le débat public - nous agissons. "

Candidat déclaré à l'élection présidentielle américaine de 2024, Donald Trump a réagi sur son réseau social Truth Social. " Facebook, qui a perdu des milliards de dollars en valeur depuis qu'il a ' déplacé ' votre président préféré, moi, vient d'annoncer qu'il rétablit mon compte. Une telle chose ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice, ou à toute autre personne qui ne mérite pas de représailles. "