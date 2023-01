Depuis le 7 janvier 2021, les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump ont été suspendus pour une période de deux ans. Compte tenu de cette échéance, la question de son retour sur ces réseaux sociaux se pose.

Chez Meta, un groupe de travail a été mis en place afin de déterminer si Donald Trump peut désormais revenir ou non sur Facebook et Instagram. Battu en 2020 par Joe Biden, l'ancien président des États-Unis avait été banni des réseaux sociaux pour avoir entretenu un " récit infondé de fraude électorale " et des " appels persistants à l'action. "

Le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump ont mené des actions violentes au Capitole à Washington. Pour Meta, une diminution du risque pour la sécurité publique est une condition pour le retour de Donald Trump sur Facebook.

Une demande de réunion à Meta

Manifestement, le temps presse pour Donald Trump maintenant qu'il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2024. Son équipe de campagne a adressé une lettre à des responsables de Meta, dont Mark Zuckerberg, pour demander une réunion afin de " discuter de la réintégration rapide du président Trump sur la plateforme. "

" Nous pensons que l'interdiction du compte du président Trump sur Facebook a considérablement déformé et inhibé le débat public. […] Un maintien de l'interdiction constituerait fondamentalement un effort d'une entreprise privée pour faire taire la voix politique de M. Trump. "

Donald Trump veut se faire désirer...

À Fox News, le principal intéressé a utilisé un autre type de langage. Donald Trump considère que Facebook a besoin de lui plus que le contraire. Selon lui, Facebook a perdu 700 milliards de dollars depuis qu'il n'est plus sur la plateforme.

" Cela a été considéré comme une erreur commerciale majeure pour eux, Twitter et d'autres. […] S'ils nous reprenaient, cela les aiderait grandement et cela me convient. […] Ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. […] Nous leur parlons et nous verrons comment tout cela se passe. "

Rapidement après l'annonce en novembre dernier de sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, le compte Twitter de Donald Trump - qui avait été initialement banni à vie - a été réactivé. Il n'y a toutefois pas publié un seul nouveau tweet pour l'instant, préférant se consacrer à son propre réseau social Truth Social pour lequel il a investi et où le nombre d'abonnés est bien moindre.