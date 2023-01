Depuis le 7 janvier 2021, les comptes Facebook et Instagram de l'ancien président des États-Unis Donald Trump sont suspendus. Une suspension à durée indéterminée avait toutefois été retoquée par le Conseil de surveillance de Facebook (ou de Meta depuis).

Ce Conseil de surveillance est une instance indépendante qui fait office de Cour suprême du réseau social pour des questions de modération des contenus. Les décisions qu'elle prend ont un caractère contraignant.

Finalement, il a été décrété que la suspension de la Page Facebook de Donald Trump et de son compte sur Instagram devaient durer deux ans à partir du 7 janvier 2021. À l'issue de cette période, des experts devront déterminer si le risque pour la sécurité publique a diminué.

Suspension après les événements du Capitole

Ultérieurement, le choix a été fait de soumettre les responsables politiques aux mêmes règles que pour le contenu du commun des autres utilisateurs. Pour Donald Trump, il a été retenu l'entretien d'un " récit infondé de fraude électorale " et des " appels persistants à l'action. "

" M. Trump a créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible. […] Ses paroles de soutien aux personnes impliquées dans les émeutes ont légitimé leurs actions violentes. " En l'occurrence, les événements violents du Capitole à Washington le 6 janvier 2021.

Encore président des États-Unis en fonction, Donald Trump avait perdu l'élection présidentielle américaine de 2020 face à Joe Biden. Ce dernier a prêté serment devant le Capitole le 21 janvier 2021.

Décision dans le courant de ce mois

Selon le Financial Times, c'est sous la supervision de Nick Clegg, le président des affaires internationales chez Meta, que la décision d'autoriser ou non Donald Trump à revenir sur Facebook et Instagram sera prise.

Un groupe de travail a été mis en place et la décision est attendue pour plus tard dans le courant de ce mois de janvier, et non d'ici le 7 janvier comme initialement prévu. Une décision qui risque de faire grand bruit, maintenant que Donald Trump est officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2024. D'ores et déjà, ses propos en tant que personnalité politique ne font plus l'objet d'une vérification par les faits.

Les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump totalisaient respectivement 35 millions d'abonnés et 24 millions d'abonnés. En novembre, Elon Musk a réactivé le compte Twitter de Donald Trump qui avait été banni à vie. L'intéressé n'y a toutefois pas fait son retour, préférant se consacrer (pour le moment) à son propre réseau social Truth Social.