« Je viens de demander à Elon Musk et à SpaceX d'aller chercher les deux courageux astronautes qui ont été pratiquement abandonnés dans l'espace par l'administration Biden. Ils attendent depuis de nombreux mois dans la Station spatiale. Elon sera bientôt en route. Espérons que tout se passera bien. Bonne chance Elon ! »

À ce message de Donald Trump publié sur sa plateforme Truth, Elon Musk a réagi sur sa plateforme X : « Le président des États-Unis a demandé à SpaceX de ramener les deux astronautes bloqués dans la Station spatiale internationale dès que possible. Nous le ferons. C'est terrible que l'administration Biden les ait laissés là-bas si longtemps. »

Ces messages sont assez ubuesques en évoquant des astronautes abandonnés ou bloqués dans l'ISS. Il s'agit des astronautes Butch Wilmore et Suni Williams de la Nasa qui étaient arrivés à bord de l'ISS le 6 juin 2024 via le vol d'essai du vaisseau Starliner de Boeing.

La faute aux soucis du Starliner

Le rapatriement des deux astronautes a été contrarié en raison des problèmes rencontrés par le système de propulsion du Starliner qui a effectué son retour sur Terre à vide par mesure de sécurité. L'Agence spatiale américaine a légitimement joué la carte de la prudence.

Initialement, Butch Wilmore et Suni Williams ne devaient passer qu'un peu plus d'une semaine dans l'espace. Leur séjour dans la Station spatiale internationale devrait au final durer plus de neuf mois. Le plan actuel est un retour au bercail fin mars, suite à leur intégration à l'équipage SpaceX Crew-9.

Le calendrier a été établi en tenant compte du vol SpaceX Crew-10 avec un nouveau vaisseau Crew Dragon qui sera lancé au mois de mars. Sa préparation par les équipes de la Nasa et de SpaceX a demandé plus de temps que prévu.

Butch Wilmore et Suni Williams sont bien occupés

Il n'est pas clair à ce stade si les choses ont pu être accélérées pour SpaceX Crew-10 ou si le retour de Crew-9 pourrait se faire avant l'arrivée de Crew-10 pour l'ISS. Reste que pointer ainsi du doigt l'administration Biden est très exagéré.

En bonne santé, Butch Wilmore et Suni Williams se préparent de leur côté à effectuer cette semaine une sortie extravéhiculaire de six heures et demie. Pour des astronautes abandonnés ou bloqués dans l'ISS…

N.B. : Source images : Nasa - YouTube.