« Nous remercions le président Trump d'avoir apporté la clarté et l'assurance nécessaires à nos prestataires de services qu'ils ne seront pas pénalisés en fournissant TikTok à plus de 170 millions d'Américains et en permettant à plus de 7 millions de petites entreprises de prospérer », écrit TikTok.

En fin de semaine dernière, la Cour suprême des États-Unis a rejeté le recours de TikTok et a confirmé le maintien de la loi pour son interdiction. Pour la plus haute juridiction américaine, les préoccupations en matière de sécurité nationale concernant les pratiques de collecte de données du réseau social et sa relation avec la Chine sont fondées.

Pendant plusieurs heures le 19 janvier, TikTok a été rendu inaccessible aux États-Unis, jusqu'à l'intervention de Donald Trump. Un retour prévu qui n'est toutefois pas complet pour le moment. L'application TikTok n'a pas réintégré l'App Store et Google Play Store aux USA.

Une participation des États-Unis à 50 %

Une fois officiellement investi en tant que 47e président des États-Unis, Donald Trump a annoncé qu'il prendra ce lundi un décret pour suspendre la loi interdisant TikTok. Un délai de 90 jours qui permettra de trouver un accord, tout en « protégeant notre sécurité nationale ».

« J'aimerais que les États-Unis détiennent une participation de 50 % dans une coentreprise. Ce faisant, nous sauverons TikTok, nous le garderons entre de bonnes mains et nous lui permettrons de se développer. Sans l'approbation des États-Unis, il n'y a pas de TikTok. Avec notre approbation, il vaut des centaines de milliards de dollars, voire des milliers de milliards. »

TikTok indique qu'il travaillera avec le président Trump sur « une solution à long terme » pour son maintien aux États-Unis et « contre la censure arbitraire ». Jusqu'à présent, la maison mère chinoise ByteDance de TikTok a toujours refusé de céder la plateforme.

Donald Trump aime TikTok

Pour son tout dernier meeting républicain avant son investiture, Donald Trump a lâché « J'aime TikTok » ou encore « Nous devons sauver TikTok ». Il justifie que TikTok lui a fait gagner beaucoup de voix aux élections et génère beaucoup d'emplois.

« Nous ne voulons pas donner notre activité à la Chine, nous ne voulons pas donner notre activité à d'autres personnes. » Avec son plan pour sauver les activités américaines de TikTok, Donald Trump assure qu'il n'y a aucun risque pour les États-Unis, parce que « nous n'investissons pas d'argent ».

« Tout ce que nous faisons, c'est leur donner l'approbation sans laquelle ils n'ont rien. Donc, je ne sais pas, il semble que cela fonctionne. Que vous aimiez TikTok ou non, nous allons gagner beaucoup d'argent. »