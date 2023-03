Après Twitter fin 2022, puis Facebook et Instagram en début d'année, YouTube vient de lever les restrictions qui touchaient le compte de l'ancien prédisent américain Donald Trump. " La chaîne Donald J. Trump n'est plus restreinte et peut mettre en ligne de nouveaux contenus. "

La plateforme de vidéos en ligne justifie avoir " soigneusement évalué le risque de violences dans le monde réel ", tout en prenant en considération la possibilité pour les électeurs " d'entendre de manière égale les principaux candidats nationaux à l'approche d'une élection. "

Donald Trump est un candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle américaine de 2024. YouTube précise que la chaîne continuera d'être soumise à son règlement, comme toutes les autres chaînes sur YouTube.

Retour actif sur YouTube et Facebook

Suite à la récupération de sa chaîne YouTube, Donald Trump y a publié une vidéo d'une dizaine de secondes intitulée " I'm Back ! " en majuscules. C'est une ancienne séquence tirée d'un extrait de CNN, lors de sa victoire à l'élection présidentielle de 2016.

" Désolé de vous avoir fait attendre. C'est une affaire compliquée ", déclare dans la vidéo Donald Trump. Cette même vidéo a été publiée sur le compte Facebook de Donald Trump où un nouveau contenu n'avait pas été mis en ligne depuis le 6 janvier 2021.

C'est le 6 janvier 2021 que des partisans de Donald Trump avaient mené des actions violentes au Capitole à Washington. Perdant de l'élection présidentielle de 2020 et criant au vol, Donald Trump avait été accusé d'avoir encouragé les actes violents et avait été exclu de plusieurs réseaux sociaux.

Pas encore actif sur Twitter

Pour le moment, Donald Trump n'a pas publié de nouveaux messages sur Twitter qui était son outil de communication favori et où il dispose de plus de 87 millions d'abonnés. Un silence sur Twitter qui est à mettre en relation avec un contrat d'exclusivité le liant à son propre réseau social Truth Social.

C'est par l'intermédiaire de Truth Social que Donald Trump a publié un message dans lequel il appelle ses partisans à… manifester. " Manifestez, reprenez notre nation ! "

Suite à une fuite, Donald Trump assure avoir appris qu'il va être arrêté dans le cadre d'une affaire où il aurait acheté le silence d'une ancienne actrice pornographique en 2016 (CNBC).