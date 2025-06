On l'attendait au tournant, et Nintendo n'a pas déçu. Le gorille le plus célèbre du jeu vidéo fait son grand retour dans une aventure qui s'annonce démesurée et totalement frapadingue. Son nom : Donkey Kong Bananza. Oubliez tout ce que vous saviez. Le nouveau Donkey Kong, présenté lors d'un Nintendo Direct dédié, est un jeu de plateforme 3D survolté, avec un duo de choc inattendu et des idées à la pelle.

Quel est ce nouveau duo improbable aux commandes ?

C'est la première grande surprise de ce Donkey Kong Bananza : le roi de la jungle ne sera pas seul. Il fera équipe avec Pauline, l'ancienne "demoiselle en détresse" du tout premier Donkey Kong, devenue depuis une chanteuse émérite. Dans un scénario rocambolesque, ils devront collaborer pour descendre jusqu'au noyau de la planète, l'un pour récupérer ses précieuses bananes, l'autre pour retrouver la lumière du jour. Les mélodies de Pauline ne serviront pas qu'à l'ambiance, elles seront aussi utiles pour progresser dans l'aventure.

Quelles sont les nouvelles capacités folles de Donkey Kong ?

Le gameplay est basé sur la destruction massive. DK peut tout fracasser. Mais la véritable folie vient des transformations "Bananza". En collectant de l'or pour remplir une jauge de "Bananergie", le gorille pourra se métamorphoser :

En Bananza Zèbre pour courir à toute vitesse, même sur l'eau.

pour courir à toute vitesse, même sur l'eau. En Bananza Autruche pour planer et larguer des œufs explosifs.

pour planer et larguer des œufs explosifs. En Bananza Kong, une sorte de mode Super Saiyen où il triple de volume.

Ces transformations, qui rappellent les meilleurs moments de Banjo-Kazooie, pourront être enchaînées librement pour résoudre des énigmes et explorer des niveaux entièrement destructibles.

Pourquoi le jeu prend-il un virage "RPG" surprenant ?

C'est le point qui pourrait faire débat. Nintendo a cédé aux sirènes du jeu moderne. Donkey Kong Bananza intègre des éléments de RPG. Il y aura un arbre de compétences pour améliorer les capacités de DK, comme frapper plus fort ou surfer sur l'eau. De plus, les nombreuses tenues à débloquer ne seront pas que cosmétiques. Chaque pièce d'équipement offrira des bonus passifs. C'est un virage surprenant pour un jeu de plateforme Nintendo, qui demande à être jugé manette en main.

Les réponses à vos questions



Le jeu sera-t-il jouable en coopération ?

Oui, un mode coop est prévu. Un deuxième joueur pourra incarner Pauline et utiliser sa voix pour lancer des attaques soniques. Le jeu sera même compatible "GameShare", ce qui signifie qu'un seul exemplaire du jeu suffira pour jouer à deux, que ce soit en local ou en ligne.

Quand sortira Donkey Kong Bananza et sur quelle console ?

Le jeu est une exclusivité pour la Nintendo Switch 2. La date de sortie est fixée au 17 juillet 2025. De nouveaux amiibo, dont un duo DK et Pauline, accompagneront le lancement.

Y aura-t-il d'autres modes de jeu ?

Oui, le contenu s'annonce dantesque. En plus de l'aventure principale, il y aura des "Parcours Défis" en 2D rappelant Donkey Kong Country, ainsi qu'un mode créatif "DK Artist". Ce dernier, inspiré de Mario Paint, permettra de sculpter des objets en utilisant les fonctionnalités du Joy-Con.